IP Österreich setzt ein Zeichen für das Miteinander

Der Bewegtbildvermarkter ist in Österreich das erste Medienunternehmen, das sich am Social Friday beteiligt und seine Mitarbeitern somit an einem Freitag pro Quartal für soziales Engagement freistellt. Mit dieser Aktion setzt IP Österreich ein Zeichen für das Miteinander in der Gesellschaft und nutzt die nachgewiesene, sinkende Produktivität am Ende der Arbeitswoche.

Verein e.motion als Partner des ersten Social Friday Projekts der IP Österreich

Am Freitag, den 15.11 fand der erste Social Friday der IP Österreich statt. Die teilnehmenden Mitarbeiter der IP Österreich halfen einen Tag lang beim jährlichen Winterfest des Vereins e.motion Lichtblickhof mit. Der Verein e.motion bietet seit über 12 Jahren Kindern mit schweren Erkrankungen oder Behinderungen eine besondere Therapieform mit Pferden an und begleitet am Standort im Otto Wagner Spital als auch am Lichtblickhof in Niederösterreich jährlich mehr als 350 Kinder. Einmal im Jahr findet das Winterfest am Standort in Wien statt. Die Mitarbeiter der IP Österreich unterstützten dabei beim Auf- und Abbau sowie bei Durchführung der Veranstaltung.

„Wir waren von Beginn an begeistert von dem Konzept des Social Fridays. Mit e.motion Lichtblickhof haben wir den perfekten Partner für unseren ersten Social Friday gefunden. Durch unser Mitwirken beim Winterfest konnten wir spüren, dass es oft die kleinen Taten sind mit denen man jedoch so viel bewirken kann und die einem auch viel zurückgeben. Wir sind stolz darauf als Team der IP Österreich Teil der Social Friday Community in Österreich zu sein.“, so Marketing Leiterin Claudia Schabata.

Freitagnachmittage sinnvoll nutzen statt abzusitzen

Eine Umfrage von marketagent.com* bestätigt, dass die Produktivitätskurve zum Wochenende stark sinkt. In allen 10 befragten Ländern zählen Freitage zu den am wenigsten produktiven Tagen. Knapp die Hälfte aller Arbeitnehmer in Österreich gaben zu gegen Ende der Woche mit den Gedanken schon beim Wochenende zu sein. Die Initiative Social Friday setzt daher auf Soziales Engagement statt Unproduktivität an Freitagnachmittagen. Mitarbeiter werden für soziale Tätigkeiten freigestellt und es wird eine Win Win Win Situation für Mitarbeiter, NGOs und Unternehmen geschaffen.

Ins Leben gerufen wurde diese Initiative durch den Unternehmer Fikret Zendeli. Er freut sich, dass die Social Friday Familie auch in Österreich stetig wächst. „Vorbildlich von IP Österreich als erstes Medienunternehmen in Österreich ein starkes Zeichen für das Miteinander in der Gesellschaft zu setzen. Speziell die Medien tragen eine grosse gesellschaftliche Verantwortung und sollten das soziale Bewusstsein aktiv fördern. IP Österreich geht mit der Einführung von Social Friday Beispielhaft voran. Ich hoffe, dass dies auch andere Medienvertreter zu mehr sozialem Engagement inspirieren wird.“, so Fikret Zendeli.

Mehr Informationen zum Social Friday finden sie unter socialfriday.org

Informationen zu e.motion Lichtblickhof gibt es unter lichtblickhof.at

Foto: Verein e.motion/ Equotherapie