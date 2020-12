Infineon Austria erfüllt 500 Kinderwünsche

Gerade in Zeiten der Corona-Krise erhält Weihnachten als Fest der Freude und des Zusammenhaltes eine besondere Bedeutung. Das Infineon-Team unterstützt einmal mehr Kinder und Jugendliche aus der Region.

„Für viele Kinder und Jugendliche ist ein Weihnachtsgeschenk oder auch ein Notebook für ihre Berufsausbildung alles andere als selbstverständlich. Es berührt und zeigt, wie wichtig es gerade jetzt ist, nicht nur Freude zu schenken, sondern auch Werte zu vermitteln“, sagt Oliver Heinrich, Finanzvorstand von Infineon Austria und ergänzt: „Als regional verbundener Leitbetrieb ist die Unterstützung sozialer Projekte und Bildungsthemen wesentlicher Teil unserer Firmenphilosophie. Es freut mich sehr, dass unsere Mitarbeiter*innen mit ihrem Engagement dies voll unterstützen. Als Infineon-Team können wir damit eine echte Freude bereiten.“

Virtueller Weihnachtsbaum erfüllt heuer wieder Herzenswünsche

Bereits zum dritten Mal gab es die Weihnachtswunschbaum-Aktion in Kooperation mit den sozialpädagogischen Einrichtungen „Amica Jugendbetreuung“, „Diakonie de La Tour“, „Josefinum“, „Haus Antonius“ und der „Kinder und Jugendhilfe Villach“. Die Kinder und Jugendlichen schickten ihre liebevoll selbstgebastelten Wunschkarten an den Infineon Weihnachtsengel, der damit den virtuellen Weihnachtswunschbaum auf einer eigens eingerichteten Online-Plattform schmückte. Die Infineon Mitarbeiter*innen haben den Baum binnen weniger Stunden per Mausklick „leergepflückt“ und mit 500 Herzensgeschenken wieder mehr Wünsche erfüllt als in den Jahren zuvor.

Laptops für Lehrlinge

Auch die Lehrlinge stehen in ihrer Schulzeit an den Fachberufsschulen durch die Corona-Pandemie und das Distance-Learning vor großen Herausforderungen. Damit die jungen Menschen in ihrer Ausbildung nicht den Anschluss verlieren, stellt Infineon Austria 30 Notebooks bereit. Sie werden noch vor Weihnachten an den Fachberufsschulen in Villach, St. Veit/Glan, Klagenfurt sowie Wolfsberg, die einen dringenden Bedarf gemeldet haben, verteilt und zum Einsatz kommen. In Zusammenarbeit mit der „AfB mildtätige und gemeinnützige GmbH“, die mit beeinträchtigten Menschen an der ressourcenschonenden Zweitnutzung von IT-Hardware arbeitet, konnte Infineon diese Spende binnen kürzester Zeit zur Verfügung stellen.



Foto: Infineon