Psychologische Beratungen für Frauen und Mädchen

Frauen sind derzeit sehr belastet; müssen sie doch neben all den wirtschaftlichen Sorgen auch noch das Familienleben so hautnah in Balance halten. Häufig ähneln die Wohnungen einem Druckkochtopf, bei dem es für alle besonders schwierig ist, Dampf gezielt und wohldosiert abzulassen.



Besonders Frauen sind gefährdet mit den außergewöhnlichen Belastungen über ihre Grenzen zu gehen, aber auch ihre Grenzen seelisch und körperlich verletzt werden. Reden kann entlasten!



Das FrauenGesundheitsZentrum Salzburg bietet daher ab sofort Beratungen telefonisch oder via Skype an.

Für Terminvereinbarungen erreichen Sie uns von Montag – Freitag von 09 - 12 Uhr und Mittwoch von 14 - 17 Uhr unter der Tel.: 0662 / 44 22 55 oder per mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!



Foto: Shutterstock/fizkes