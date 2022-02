Im Winter wichtig: Vitamine im Babybrei

Halskratzen, Husten und rote Schnäuz-Nasen müssen nicht sein. Gesunde Ernährung hilft dem Immunsystem beim Kampf gegen Grippeviren, Vitamin-Giganten wie Brokkolis passen auch in den Babybrei.

Wenn die Oma bei der Begrüßung laut snieft, die Kinder in der Krabbelstube ein Hustkonzert anstimmen und Mami unter einem Taschentuch hervor „Ich hab’ Kopfweh“ stöhnt, scheint es nur eine Frage der Zeit, bis auch der Nachwuchs grippekrank danieder liegt. Wenn uns draußen nass-kaltes Wetter um die Ohren weht und in der guten Stube die Heizung für tropische Temperaturen sorgt, sind wir einer gigantischen Vireninvasion ausgeliefert.



Die beste Waffe dagegen ist unser körpereigenes Abwehrsystem. Mit einer qualitativ möglichst hochwertigen, vitamin- und ballaststoffreichen Ernährung können wir es für den Kampf gegen die Vireninvasion entscheidend stärken.

Wintergemüse als Vitamin-Bombe

Eine besonders immunstärkende Wirkung wird heimischem Wintergemüse zugeschrieben. Allen voran ist das Sauerkraut ein wahrer Gesundbrunnen: Es enthält neben Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen auch Milchsäure und ist reich an Ballaststoffen, die für eine gesunde Darmflora sorgen. Frisches Bio-Kraut hat dabei mehr natürliche Inhaltsstoffe zu bieten als konserviertes.





Auch Brokkoli sollten im Winter besonders oft auf den Teller und in die Babybrei-Schüssel kommen. Brokkoli beinhaltet sehr viel Vitamin C, A und D und sorgt dadurch für eine optimale Mobilisierung der körpereigenen Abwehrstoffe. Auch Karfiol und andere Kohlgemüse enthalten ähnlich viele Antioxidanten. Karotten und Rüben sind wegen ihrer guten Lagerfähigkeit traditionell sehr beliebte Wintergemüse.



Was man früher vielleicht nicht wusste ist aber, dass sie auch von ihren inneren Werten her optimale Begleiter durch den Winter sind: Karotten und Rüben enthalten besonders viel Beta-Karottin/Provitamin A. Diese Vitamin A-„Vorstufe“ hält die Schleimhäute feucht und liefert dem körpereigenen Abwehrsystem damit eine unglaublich wertvolle Unterstützung für die Herausforderung „Grippezeit.“

Südfrüchte für kalte Wintertage

Neben Gemüse sollte auch rohes Obst auf keinem Speiseplan fehlen – die darin enthaltenen Vitalstoffe sorgen für eine weitere Stärkung der Abwehrkräfte. Frisch gepressten Orangensaft lieben alle Kinder, darum sollte es - am besten gleich zum Frühstück – täglich ein Glas voll Vitamine geben.



Am Vormittag ist ein belegtes Vollkornbrot mit Karotten oder Paprika-Garnierung ein gesunder, wohlschmeckender Snack, zum Mittagessen wird fein geriebene Rohkost als Beilage serviert. Wenn ihr Kind den kredenzten Gesundheits-Snacks eher ablehnend gegenübersteht, probieren sie verschiedene Zubereitungs- und Garnierungs-Varianten. Hilfreich kann es auch sein, den einzelnen Gerichten Namen zu geben und Geschichten dazu zu erzählen. So schmeckt das Paprika-Brot noch besser, wenn es „Wikinger-Schiff“ heißt und wertvolle Vitamin-Schätze an Bord hat.

Gesunde Desserts für vitale Naschkatzen

Quicklebendige Vitamine sollten auch zum Dessert auf den Tisch kommen: Joghurt mit frischen Früchten schmeckt fast allen Kindern. Für alle, die es süß lieben, oder einfach nur zur Abwechslung, kann man die bunten Vitamin-Joghurts auch mit Honig oder Kakaopulver süßen bzw. „verfeinern“. Beim Abendessen harmonieren saftige „Apfelschnitzel“ perfekt mit einem einfachen Butterbrot, kugelrunde Radieschen eignen sich als gesunder Knabber-Spaß.



