Benefiz-Matinée für die St. Anna Kinderkrebsforschung

„Kinder helfen Kindern“ – unter diesem Motto spielen die SiegerInnen des Mozartino-Kinder-Musikwettbewerbes am 20. März in Wien auf.





Von Johann Sebastian Bach bis Robbie Williams reicht die Bandbreite der Darbietungen der jungen MusikerInnen, die ihr pianistisches Können am

20. März um 11 Uhr im Ballsaal des Palais Hansen Kempinski Vienna, Schottenring 24, 1010 Wien

unter Beweis stellen. Alle sind PreisträgerInnen des auf Initiative der Musikschule „Musical Munchkins“ stattfindenden Mozartino Musikwettbewerbs.



„Die jungen Talente haben nun Gelegenheit, ihre Virtuosität einem größeren Publikum vorzustellen. Dabei wollen sie nicht nur den Anwesenden Freude bereiten, sondern mit ihrer Leistung auch Spenden für die St. Anna Kinderkrebsforschung generieren“, so Isabella Tabibian, Gründerin und Leiterin der „Musical Munchkins“.



In der Musikschule wird auf spielerische Weise Musik- und Englischunterricht mit dem Ziel frühkindlicher Förderung bildungsmäßiger und sozialer Kompetenzen vermittelt.

„Die St. Anna Kinderkrebsforschung sagt herzlich DANKE für die großartige Unterstützung mit diesem besonderen Benefizkonzert. Es ist wunderbar, dass sich junge Musikerinnen und Musiker für krebskranke Kinder so einsetzen, um mitzuhelfen, diesen einmal eine gesunde Zukunft zu schenken. Unser zentrales Anliegen ist es, die Heilungsrate möglichst an die 100-Prozent-Marke zu bringen. Unser Dank gilt allen, die uns dabei unterstützen“, so Mag. Andrea Prantl, Senior Executive Fundraising Manager der St- Anna Kinderkrebsforschung.

Benefizkonzert zugunsten der St. Anna Kinderkrebsforschung:

Eintritt Erwachsene: 25 Euro

Eintritt Kinder/Jugendliche bis 18 und PensionistInnen: 12 Euro

Kartenbestellung ab sofort unter: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Weitere Informationen unter www.musicalmunchkins.eu und www.kinderkrebshilfe.at

Möglich gemacht wird die Veranstaltung durch die unentgeltliche Nutzung des Ballsaales durch das Palais Hansen Kempinski Vienna und die Zurverfügungstellung des Flügels durch das Klavierhaus A. Förstl. Wir danken allen Sponsoren für ihre Unterstützung.



Foto: Mozartino