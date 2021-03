Drucken

Drucken E-Mail Kinderstuhl von Stokke: Mehr Style geht nicht Der neue Stokke® Steps™ Black ist ein 5-in-1-Sitzsystem und wird aus schönem Buchenholz hergestellt. Er bietet Kindern in jedem Alter den richtigen Sitzkomfort!



Der Stuhl ist das Herzstück unseres Sitzsystems und gleichzeitig die Basis für die Wippe und weitere Accessoires. Er ist bequem und verstellbar und wurde für aktive, selbstständige Kleinkinder entwickelt, um ihnen optimalen Halt zu geben. Ab der Geburt: Zusammen mit dem Stokke® Steps™ Bouncer bringt er Neugeborene an den Familientisch, und mit dem Stokke® Steps™ Baby Set wird aus ihm ein Hochstuhl.

Kinder können bequem am Esstisch sitzen und an den Familienmahlzeiten teilhaben.

Die großzügigen, abgerundeten Sitz- und Rückenflächen sind ergonomisch optimal.

Über die große, ohne Werkzeug verstellbare Fußstütze kann das Kind eigenständig in und aus dem Stuhl steigen.

Modernes skandinavisches Design

Erhältlich ab März neu in Black, weiters auch in White/Natural, White / Hazy Grey ab 209,00 Euro





Bitte anmelden um Kommentare verfassen zu können.

JInput Object ( [options:protected] => Array ( ) [filter:protected] => JFilterInput Object ( [stripUSC] => 0 [tagsArray] => Array ( ) [attrArray] => Array ( ) [tagsMethod] => 0 [attrMethod] => 0 [xssAuto] => 1 [tagBlacklist] => Array ( [0] => applet [1] => body [2] => bgsound [3] => base [4] => basefont [5] => embed [6] => frame [7] => frameset [8] => head [9] => html [10] => id [11] => iframe [12] => ilayer [13] => layer [14] => link [15] => meta [16] => name [17] => object [18] => script [19] => style [20] => title [21] => xml ) [attrBlacklist] => Array ( [0] => action [1] => background [2] => codebase [3] => dynsrc [4] => lowsrc ) ) [data:protected] => Array ( [Itemid] => 164 [option] => com_content [view] => article [catid] => 62 [id] => 5340 ) [inputs:protected] => Array ( [cookie] => JInputCookie Object ( [options:protected] => Array ( ) [filter:protected] => JFilterInput Object ( [stripUSC] => 0 [tagsArray] => Array ( ) [attrArray] => Array ( ) [tagsMethod] => 0 [attrMethod] => 0 [xssAuto] => 1 [tagBlacklist] => Array ( [0] => applet [1] => body [2] => bgsound [3] => base [4] => basefont [5] => embed [6] => frame [7] => frameset [8] => head [9] => html [10] => id [11] => iframe [12] => ilayer [13] => layer [14] => link [15] => meta [16] => name [17] => object [18] => script [19] => style [20] => title [21] => xml ) [attrBlacklist] => Array ( [0] => action [1] => background [2] => codebase [3] => dynsrc [4] => lowsrc ) ) [data:protected] => Array ( ) [inputs:protected] => Array ( ) ) [request] => JInput Object ( [options:protected] => Array ( ) [filter:protected] => JFilterInput Object ( [stripUSC] => 0 [tagsArray] => Array ( ) [attrArray] => Array ( ) [tagsMethod] => 0 [attrMethod] => 0 [xssAuto] => 1 [tagBlacklist] => Array ( [0] => applet [1] => body [2] => bgsound [3] => base [4] => basefont [5] => embed [6] => frame [7] => frameset [8] => head [9] => html [10] => id [11] => iframe [12] => ilayer [13] => layer [14] => link [15] => meta [16] => name [17] => object [18] => script [19] => style [20] => title [21] => xml ) [attrBlacklist] => Array ( [0] => action [1] => background [2] => codebase [3] => dynsrc [4] => lowsrc ) ) [data:protected] => Array ( [Itemid] => 164 [option] => com_content [view] => article [catid] => 62 [id] => 5340 ) [inputs:protected] => Array ( ) ) ) )