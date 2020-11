Jubiläum: 1000. Geburt in diesem Jahr

Grund zum Feiern gibt es im Kardinal Schwarzenberg Klinikum: Bei der 1000. Geburt des Jahres erblickte in der Nacht auf Dienstag (17.11.) der kleine Moritz aus Altenmarkt das Licht der Welt.



23 der bis dahin 1000 Geburten in diesem Jahr waren Zwillingsgeburten – Moritz ist damit das 1023. Baby, das im Jahr 2020 im Schwarzacher Klinikum geboren wurde. Mutter und Kind sind wohlauf.

Strenges Covid-Sicherheitskonzept

Das Kardinal Schwarzenberg Klinikum ist mit knapp 1200 Neugeborenen jährlich das zweitgrößte Zentrum für Geburtshilfe im Bundesland Salzburg. „Es freut uns, dass so viele Eltern unser Klinikum als Geburtsspital wählen und uns auch in Zeiten von Corona ihr Vertrauen schenken“, sagt Primar Dr. Frank Tuttlies, Leiter der Abteilung Frauenheilkunde und Geburtshilfe, und betont: „Wir haben ein strenges Covid-Sicherheitskonzept, das sich sehr gut bewährt. So können wir gewährleisten, dass auch CoV-positiv getestete Schwangere bestmöglich versorgt werden und ihr Baby sicher bei uns zur Welt bringen können.“

Das Schwarzacher Klinikum ist weit über die Bezirksgrenzen hinaus als Geburtsspital beliebt – nach dem Pongau bildet der Pinzgau das größte Einzugsgebiet, gefolgt vom Bezirk Liezen (Stmk.), dem Tennengau und dem Lungau. Primar Tuttlies: „Wir stehen für moderne Geburtshilfe mit umfassender Betreuung und Beratung von Beginn der Schwangerschaft bis zur Nachsorge nach der Geburt. Ein wesentlicher Pluspunkt ist auch die hervorragende Versorgung durch unsere Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin – insbesondere auch bei Risikogeburten. Für unsere Gebärdenden stehen rund um die Uhr Fachärzte aus Gynäkologie, Anästhesie und Pädiatrie bereit.“



Bild: KSK/Viehhauser