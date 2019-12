dm spendet 175.000 Euro an Familien in Not

Einkaufen und Gutes tun lautete das Motto am 29. November 2019, an dem dm drogerie markt zum zweiten Mal den „Giving Friday“ feierte. An diesem Freitag gehen fünf Prozent des Tagesumsatzes an den guten Zweck.



Toller Erfolg am „Giving Friday“: Bei der zweiten Auflage am 29. November 2019 konnten insgesamt 175.000 Euro gesammelt werden. „Wir freuen uns sehr über dieses Ergebnis. Mit dieser Summe können wir armutsgefährdete Familien in ganz Österreich unterstützen“, so dm Geschäftsführer Harald Bauer. dm drogerie markt verzichtete auch heuer wieder auf die „Rabattschlachten“ rund um den „Black Friday“ und spendete stattdessen fünf Prozent des Tagesumsatzes aus den Filialen und dem dm Online Shop meindm.at.



Das Geld kommt konkret der dm babybeihilfe zu Gute. Mit dieser werden bedürftige Familien in ganz Österreich unterstützt. Bereits seit 2009 wird den Eltern mit jährlich einer Million Windeln unter die Arme gegriffen. Zum zehnjährigen Bestehen wird diese Stückzahl nun verdoppelt. Die Eltern bekommen die Windeln in Form von Gutscheinen ausgehändigt. Diese können in allen österreichischen dm Filialen eingelöst werden. Die Ausgabe erfolgt durch aktion leben und Caritas.

„Eltern zu werden, ein Baby zu bekommen, ist immer ein freudiges Ereignis. Doch Familienzuwachs bedeutet selbst in Österreich für viele Mütter und Väter eine hohe finanzielle Belastung. Vor allem in den ersten Jahren, in denen das Baby gewickelt werden muss. Windeln sind teuer und das spüren einkommensschwache Familien oder alleinstehende Mütter natürlich besonders stark. Dass die dm babybeihilfe hier seit bereits zehn Jahren konkrete Hilfe leistet, ist wunderbar. Dafür möchte ich mich im Namen der Caritas herzlich bedanken. Und aus einem Einkaufstag einen Spendentag zu machen, freut mich natürlich besonders“, sagt Bernd Wachter, Generalsekretär Caritas Österreich.



