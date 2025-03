Stokke® YogaTM - die innovative Babywippe

Ein Teilnehmer der Benutzertests sagte: „Ich bevorzuge die Wippbewegung, weil sie das Baby am besten stimuliert und es einfacher ist, mit dem Baby zu interagieren und zu spielen [...] Mein Partner bevorzugt die Schaukelbewegung, weil sie das Baby beruhigt.“

Die weiche und gemütliche Babyschaukel beruhigt, während die Wippfunktion ideal zur Stimulation der Kleinen ist. So haben Eltern die Hände frei und ihr Kind immer in der Nähe. Zusätzlich bietet sich so die Möglichkeit während der Interaktion Blickkontakt mit den Babys aufzunehmen. Die direkte Rückmeldung ist ebenfalls wichtig, um die Bindung zu stärken und die emotionale Entwicklung von Kindern zu fördern.