Tripp Trapp®: Der Stuhl, der mit dem Kind mitwächst

Tripp Trapp® von Stokke®: Der Stuhl, der mit dem Kind mitwächst.

Wusstest Du, dass der ikonische Tripp Trapp dank Newborn Set bereits ab Geburt genutzt werden kann? Auch später passt sich der Stuhl flexibel an dein Kind an und ermöglicht ihm, auf Augenhöhe am Esstisch teilzunehmen.







Sein zeitloses Scandi-Design bietet optimale Ergonomie und fördert eine gesunde Entwicklung der Wirbelsäule.



Und das Großartige: der Tripp Trapp begleitet dein Kind ein Leben lang. Später kann er sogar als bequemer Erwachsenenstuhl genutzt werden.



Hier erfahrt Ihr mehr.













Fotos: Stokke



– entgeltliche Information –