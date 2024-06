Helmtherapie für Babys mit Kopfverformungen

Vorzeitige Verknöcherung ausschließen

Hinter abgeflachtem oder asymmetrischem Kopfwachstum kann sich nämlich auch eine Kraniosynostose, ein vorzeitiges Verknöchern der Schädelnähte, verbergen. Hier kommt es, im Gegensatz zur lagebedingten Kopfdeformität, zu einer Wachstumshemmung im Bereich der vorzeitig verknöcherten Schädelnaht. In ausgeprägten Fällen kann dadurch auch die Gehirnentwicklung beeinträchtigt werden.

„Das kommt zwar seltener vor als lagebedingte Kopfdeformitäten, ist aber klinisch höchst relevant“, erklärt Schwaiger. Bei Kraniosynostosen helfen herkömmliche Therapien wie Physiotherapie und Helmtherapie allein nicht. Kraniosynostosen müssen meist interdisziplinär in einer Zusammenarbeit der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie mit der Neurochirurgie behandelt werden, um die Schädelknochen umzuformen und die betroffene Schädelnaht zu öffnen. „Auch um eine Kraniosynostose auszuschließen, ist eine frühe Abklärung einer auffälligen Kopfform so wichtig“, sagt der Experte.





Frühzeitig zur spezialisierten Physiotherapie

Ist die Ursache geklärt, gibt es verschiedene Maßnahmen, die beim Gegensteuern wirksam sind. „Durch frühzeitige Physiotherapie gelingt es meist, auf die Kopfform einzuwirken“, weiß Katrin Wedenig, auf Babys spezialisierte Physiotherapeutin linikum Graz. „Physiotherapie ist bei lagebedingten Verformungen das erste Mittel der Wahl. Erst, wenn es innerhalb der ersten vier Lebensmonate nicht gelingt oder diese Zeit verpasst wurde, sollte eine Helmtherapie angedacht werden.“

paar Einheiten bei einer spezialisierten Physiotherapeutin, um die Verformung des Kopfes zu beeinflussen“, erzählt Wedenig.

Helmtherapie für kleine Patient*innen

Pro Jahr therapiert die klinische Abteilung für Mund-, Kiefer und Gesichtschirurgie am Uniklinikum Graz rund 60 Babys mittels Helmtherapie. Die Therapie kann beginnen, sobald das Baby seinen Kopf selbstständig halten kann, also etwa ab dem vierten Lebensmonat. Durchschnittlich dauert eine Therapie vier Monate. „Wichtig ist, sich bei der Helmtherapie an Experten ohne kommerzielle Interessen zu wenden“, so Schwaiger. „Man muss den Helm im Therapieverlauf regelmäßig auf das Wachstum des Kopfes anpassen. Dafür wird der Helm individuell je nach Befund adaptiert.“

Und was sagen die Kleinen dazu? „Neun von zehn Kindern ist der Helm egal“, erzählt Michael Schwaiger aus seiner Erfahrung. Eines von zehn „protestiert“ am Anfang. Sollten sich Druckstellen entwickeln, muss der Helm nachjustiert werden. Hin und wieder treten auch Ausschläge auf, und natürlich ist es im Winter angenehmer für das Kind, den Helm zu tragen, als an heißen Sommertagen.“ Grundsätzlich gibt es aber wenig Probleme. „Wichtig bei einer Helmtherapie ist es, dass die Eltern dahinterstehen und es wollen. Nur gemeinsam funktioniert es“, erzählt Schwaiger.