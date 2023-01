Drucken

Drucken E-Mail BABYZEN YOYO2 Kinderwagen neu in Trendfarbe Olive



Die Übernahme von BABYZEN festigt die Position von Stokke als leistungsstarken Anbieter von hochwertigen Kinderprodukten und steht im Zeichen der Unternehmensstrategie, durch Innovation und Akquisition zu wachsen. "Der Zusammenschluss von Stokke und BABYZEN unterstreicht unser Bestreben, unsere globale Position zu stärken. Unsere Strategie zielt darauf ab, ein erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten, sei es durch unsere eigenen Produkte oder durch die Übernahme von Unternehmen, die ergänzende Produkte



anbieten", so Jacob Kragh, CEO von Stokke.



Ein Kinderwagen, der mitwächst

Dank seiner Leichtigkeit und seines Komforts reiht sich der hochwertige, beliebte und leichte All-in-One-Kinderwagen YOYO2 besonders gut in die Stokke Produktlinie ein. Spazieren gehen, auf der Terrasse eines Cafés faulenzen, in ein Taxi oder die U-Bahn springen, sich spontan mit Freunden treffen, die Treppe hinauf- oder heruntergehen, sich in den Aufzug zwängen oder ein Flugzeug ans andere Ende der Welt nehmen - leicht und kompakt macht er den Eltern das Leben in vielerlei Hinsicht einfacher.



Der YOYO² Kinderwagen lässt sich im Handumdrehen zusammen- und auseinanderklappen, kann über der Schulter getragen werden und findet überall Platz. Auch die Liegewanne lässt sich mit einem einzigen Klick am YOYO² Gestell befestigen, welches dennoch wendig und flexibel bleibt. Sie wird oben auf dem Kinderwagengestell befestigt, um dem Baby ganz nah zu sein. Dank ihres erstaunlich geringen Gewichts kann die Wanne einfach getragen und auf dem Kinderwagengestell befestigt werden.



Ein weiches Nest in neuer Farbe

Entwickelt für Neugeborene mit einem Gewicht bis zu 9 kg (ungefähr 6 Monate alt) ist die YOYO-Liegewanne ein echter Kokon für Säuglinge. Dank ihrer atmungsaktiven, 4,5 cm dicken Doppelmatratze, der festen Schale und dem schützenden Dach für freie Luftzirkulation bietet sie einen unvergleichlichen Komfort. Die unglaubliche Leichtigkeit der Babywanne (3 kg) macht es einfach, sie in einer Hand zu tragen oder auf das Gestell des Kinderwagens zu setzen, ohne das Baby beim Spazierengehen zu wecken.



Ihrer bereits sehr umfangreichen Farbpalette hat BABYZEN neu auch die Trendfarbe Olive hinzugefügt. Diese sehr moderne Farbe ist inspiriert von dem intensiven und natürlichen Grün der Olivenblätter und sorgt für einen stylischen Hingucker auf jedem Spaziergang.



Alle Features auf einen Blick



YOYO2 überzeugt nicht nur in einer neuen Farbe, sondern auch durch folgende

Features:



• Ein verstärkter Rahmen, der für ein Gewicht von bis zu 22 kg zertifiziert ist.



• Neu gestaltete und optimierte Aufhängungen: Sie bestehen aus Hytrel Elastomer, die eine bessere Federung ermöglichen und dem YOYO Kinderwagen eine unvergleichliche Flexibilität und Dämpfung verleihen.



• Der Kinderwagen passt sich allen Bodenverhältnissen an, um bequemere Spaziergänge mit entspannenden Nickerchen zu ermöglichen.



• Ein neuer Premium-Lenker aus Kunstleder, der widerstandsfähiger und hygienischer ist und dank des Haltegurts für mehr Sicherheit sorgt.



• Mit neuer Universalschnalle in stylischem Design, verziert mit dem YBoy - dem Symbol des Hauses.



• Angenehmer und einfacher in der Handhabung.



• Ein neues Gurtband, welches flexibler und weicher ist sowie mehr Komfort bietet.



• Eine neue, werkzeuglos umkehrbare Rückenlehne mit einem ergonomischeren Knopf, der die Handhabung vereinfacht.



• Überarbeitetes Design der vorderen und hinteren Radlager, der Armlehne und des Korbs. Die Übernahme der Marke BABYZEN, die für hochinnovative, funktionale und ästhetische Produkte bekannt ist, verstärkt die Position von Stokke als führendes Unternehmen für Premium-Kinderprodukte. Der beliebte All-in-One-Kinderwagen YOYO begleitet die Familie von Geburt bis zum Kleinkindalter und ergänzt die Stokke Produktfamilie daher optimal. Aufgrund seines kürzlich erhaltenen Design-Updates ist er ab sofort als YOYO2 sowie neu in der Trendfarbe Olive erhältlich. Bitte anmelden um Kommentare verfassen zu können.

JInput Object ( [options:protected] => Array ( ) [filter:protected] => JFilterInput Object ( [stripUSC] => 0 [tagsArray] => Array ( ) [attrArray] => Array ( ) [tagsMethod] => 0 [attrMethod] => 0 [xssAuto] => 1 [tagBlacklist] => Array ( [0] => applet [1] => body [2] => bgsound [3] => base [4] => basefont [5] => embed [6] => frame [7] => frameset [8] => head [9] => html [10] => id [11] => iframe [12] => ilayer [13] => layer [14] => link [15] => meta [16] => name [17] => object [18] => script [19] => style [20] => title [21] => xml ) [attrBlacklist] => Array ( [0] => action [1] => background [2] => codebase [3] => dynsrc [4] => lowsrc ) ) [data:protected] => Array ( [Itemid] => 154 [option] => com_content [view] => article [catid] => 20 [id] => 5454 ) [inputs:protected] => Array ( [cookie] => JInputCookie Object ( [options:protected] => Array ( ) [filter:protected] => JFilterInput Object ( [stripUSC] => 0 [tagsArray] => Array ( ) [attrArray] => Array ( ) [tagsMethod] => 0 [attrMethod] => 0 [xssAuto] => 1 [tagBlacklist] => Array ( [0] => applet [1] => body [2] => bgsound [3] => base [4] => basefont [5] => embed [6] => frame [7] => frameset [8] => head [9] => html [10] => id [11] => iframe [12] => ilayer [13] => layer [14] => link [15] => meta [16] => name [17] => object [18] => script [19] => style [20] => title [21] => xml ) [attrBlacklist] => Array ( [0] => action [1] => background [2] => codebase [3] => dynsrc [4] => lowsrc ) ) [data:protected] => Array ( ) [inputs:protected] => Array ( ) ) [request] => JInput Object ( [options:protected] => Array ( ) [filter:protected] => JFilterInput Object ( [stripUSC] => 0 [tagsArray] => Array ( ) [attrArray] => Array ( ) [tagsMethod] => 0 [attrMethod] => 0 [xssAuto] => 1 [tagBlacklist] => Array ( [0] => applet [1] => body [2] => bgsound [3] => base [4] => basefont [5] => embed [6] => frame [7] => frameset [8] => head [9] => html [10] => id [11] => iframe [12] => ilayer [13] => layer [14] => link [15] => meta [16] => name [17] => object [18] => script [19] => style [20] => title [21] => xml ) [attrBlacklist] => Array ( [0] => action [1] => background [2] => codebase [3] => dynsrc [4] => lowsrc ) ) [data:protected] => Array ( [Itemid] => 154 [option] => com_content [view] => article [catid] => 20 [id] => 5454 ) [inputs:protected] => Array ( ) ) ) )