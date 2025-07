Neues Design: Die YOYO® Wild Collection

Kühne Tiermotive für Eltern, die mit Selbstvertrauen und Individualität durch das Stadtleben gehen und einen kultigen Kinderwagen suchen, der mithalten kann.



Wir freuen uns, die Stokke® YOYO® Wild Collection auf den Markt zu bringen, die zwei neue Motive für das YOYO® 6+ Farbpaket enthält: Leopard und Zebra. Diese authentischen und ausdrucksstarken Drucke sind mehr als nur Muster; sie sind ein Statement. Sie wurden für Eltern entwickelt, die ihren eigenen Stil zum Ausdruck bringen möchten, und ermöglichen es Familien, sich selbstbewusst durch das Stadtleben zu bewegen.







Elternschaft, neu interpretiert

Wir bei Stokke entwerfen unsere Produkte mit Blick auf die Familien von heute und morgen. Wir verstehen, dass Eltern zu werden nicht bedeutet, dass man eine Pause einlegen muss. Es ist ein neues Kapitel, eine Entwicklung.



Und sie wollen Produkte, die das widerspiegeln, die sie mutig, echt, und sie selbst bleiben lassen. Genau darum geht es bei der Wild Collection. Es geht darum, die eigene Identität als Eltern zurückzuerobern, ohne dabei auf Stil zu verzichten. Diese Kollektion verbindet energiegeladene Prints mit alltäglichen Funktionen, damit sie verspielt, stolz und wild bleiben können - und ihr Kleines bei jedem Schritt an ihrer Seite haben, um neue Abenteuer zu erleben.



„Wir bei Stokke sind der Meinung, dass Elternschaft einen stärken und nicht definieren sollte“, sagt Martha Jørgenvåg, Vice President of Innovation bei Stokke. „Die YOYO® Wild Collection ist eine Hommage an diese Überzeugung. Sie ist so konzipiert, dass sie den Alltag unterstützt und gleichzeitig die Freiheit bietet, sich selbstbewusst, stilvoll und individuell auszudrücken."

Tiermuster sind eine Konstante in der Mode, nicht weil sie subtil sind, sondern weil sie ein zeitloses Symbol für Selbstdarstellung sind. Die YOYO® Wild Collection macht sich dies zu eigen und verleiht jedem Ausflug eine verspielte Note. Ob auf dem Laufsteg oder beim Kaffeetrinken im Café an der Ecke, die Kollektion ist so konzipiert, dass sie Familien mit Selbstvertrauen begleitet.







Gemeinsam die Welt entdecken

Der Stokke® YOYO® ist ein Kinderwagen, der für alltägliche Abenteuer gemacht ist. Er wurde für Familien entwickelt, die viel unterwegs sind. Er lässt sich blitzschnell zusammen- und auseinanderfalten, ist kompakt, tragbar und kann bei jedem Abenteuer mitgenommen werden - vom Bus bis zum Flugzeug.



Er kann über der Schulter getragen werden, selbst wenn ein Baby dabei ist, und eine Vielzahl von Zubehörteilen sorgt dafür, dass er für jedes Wetter und jede Situation gerüstet ist. Mit den austauschbaren Packungen, die am Gestell befestigt werden, ist er für den täglichen Gebrauch von der Geburt bis zum Kleinkindalter geeignet.



Das 6+ Farbpaket ist eine dieser Optionen. Es wurde für kleine Entdecker ab 6 Monaten entwickelt und ist bereit, mit der wachsenden Neugier der Kinder mitzuhalten. Es lässt sich mit dem YOYO® Rahmen mühelos zusammenklappen und ist damit ideal für Eltern, die nicht bremsen können. Ein verschließbares Guckfenster hält die Eltern in Verbindung und bietet gleichzeitig Schutz vor der Sonne. Mit neuen Tiermotiven und einer Reihe von leuchtenden Farben verleiht er jedem Abenteuer eine persönliche Note.







Stokke wurde 1932 in Ålesund gegründet und ist ein stolzes norwegisches Unternehmen, das weltweit für erstklassige Lösungen bei Hochstühlen, Kinderwagen, Kinderzimmern, Babyschalen und vielem mehr bekannt ist. Durch die Verbindung von skandinavischem Design und Innovation schaffen wir erstklassige Produkte, die die gesunde Entwicklung von Kindern fördern und die Familienbindung stärken.



Unsere Mission ist einfach: Wir wollen Eltern dabei unterstützen, selbstbewusste Kinder für eine bessere Welt großzuziehen. Wir setzen dieses Versprechen in die Tat um, indem wir innovative Produkte herstellen, die die Nähe zwischen Eltern und Kind fördern. Ein Beispiel dafür ist unser kultiger Tripp Trapp® Stuhl. Unser Engagement für Nachhaltigkeit treibt uns dazu, langlebige, hochwertige Materialien zu verwenden, die für die Herstellung langlebiger Produkte mit mitwachsender Funktionalität und zeitlosem Design unerlässlich sind, damit wir eine nachhaltigere Zukunft anstreben können.





Fotos: Stokke



