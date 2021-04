Stokke® Xplory® X gewinnt Design-Award

Bei einem der größten und renommiertesten Designwettbewerbe der Welt, dem jährlich stattfindenden Red Dot Design Award, hat Stokke mit dem neuen Stokke® Xplory® X einmal mehr seine Innovationsführerschaft im Bereich herausragendes Design bewiesen.



Product Design Award 2021

Der Stokke® Xplory® X wurde mit dem begehrten "Red Dot: Best of the Best" ausgezeichnet. Dieser Preis wird für bahnbrechendes Design vergeben und ist die höchste Auszeichnung im Wettbewerb. Sie ist für die besten Produkte einer Kategorie reserviert.

"Unser Ziel war es, einen neuen Industriestandard zu setzen und ein Produkt mit WOW-Effekt zu schaffen, das bei Eltern wirklich ankommt. Die Partnerschaft mit dem professionellen Team von EGGS Design machte dies möglich.", so Anders August Kittilsen, Design Lead Stokke.





Über den Red Dot Design Award

Der Red Dot Award ist einer der größten Designwettbewerbe der Welt. Produkte aus rund 60 Ländern nehmen an dem Wettbewerb teil. Die internationale Jury besteht aus erfahrenen Experten verschiedener Disziplinen, die die besten Designs des Jahres auswählen.

Der mehrtägige Jurierungsprozess basiert auf zwei wesentlichen Kriterien: Designqualität und Innovationsgrad. Die Juroren prüfen alle Einreichungen, um neben der Ästhetik auch die gewählten Materialien, die handwerkliche Verarbeitung, die Oberflächenstruktur, die Ergonomie und die Funktionalität zu beurteilen.

Einzigartiges Design – für mehr Nähe zum Baby

Der Stokke® Xplory® X fördert aufgrund seiner flexibel einstellbaren Höhe die Eltern-Kind-Bindung, die Babys brauchen, um sich geborgen und geliebt zu fühlen. Mit dem höhenverstellbaren Sitz sind Babys immer auf Augenhöhe mit ihren Eltern. Je nach Bedarf bieten drei Positionen – Aktiv, Ruhen, Schlafen – zu jeder Tageszeit ultimativen Komfort für Babys und Kleinkinder.

Der Stokke® Xplory® X steht für Sicherheit, Qualität und außergewöhnliches Design. Der ergonomische Sitz bietet Halt für Kopf und Hüfte und Bewegungsfreiraum für die Arme. Innovative Schwenkräder sorgen dafür, dass er sich kinderleicht lenken und bedienen lässt, und leicht auch nur mit einer Hand zu steuern ist.

Wie die meisten Produkte von Stokke wächst der Stokke® Xplory® X mit dem Kind mit. Dank der Babyschale oder dem Autositz ist er ideal für Neugeborene geeignet und kann mit dem Sitz bis zu einem Gewicht von 22kg genutzt werden.



Stokke® Xplory® X – auf einen Blick

· Erhältlich in fünf Farben: Golden Yellow, Royal Blue, Ruby Red, Modern Grey, Rich Black.

· Hartschalensitz mit sicherer, komfortabler Innenausstattung, extraweichem Sitzverkleinerer und einem Sicherheitsbügel, der wahlweise mit schwarzem oder braunem Lederimitat bezogen ist.

· Der superweiche Stoff mit UPF 50+ ist wasserabweisend und PFC-frei.

· Exklusives kratzfestes Gestell mit mattem Finish, inklusive großer abnehmbarer Einkaufstasche

· Im behaglichen Inneren der schützenden Babyschale kann das Baby unterwegs flach liegen und entspannt schlafen.

· Passendes Zubehör: Wickeltasche, Sommerbezug, Regenschutz, Sonnensegel und vieles mehr.



Geprüfte und bewährte Sicherheit und Qualität

· Einzigartiger höhenverstellbarer Sitz: beliebig anpassbar auf die Körpergröße der Eltern, passt bequem an jeden Tisch

· Wächst mit dem Kind mit – ab der Geburt bis 22 kg/48,5 lbs

· Die verstellbare Fußstütze gibt den Beinen Halt

· Kinderwagensitz, Babyschale und Autositz für hervorragenden Komfort und Sicherheit: Zusammen mit der Babyschale oder dem Autositz ist er auch ideal für Neugeborene.

· 360°-Schwenkräder für müheloses Lenken

Mehr Informationen: www.stokke.at. Erhältlich im ausgewählten Fachhandel und im Stokke-Webshop.