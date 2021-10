Must-have der Saison: das Stokke® Xplory® X Winter Kit

Das neue Stokke® Xplory® X Winter Kit ist nicht nur praktisch, sondern auch stylish. Bei sinkenden Temperaturen sorgt es dafür, dass dein Baby im und deine Hände am Kinderwagen wohlig warm bleiben. Gleichzeitig ist es das perfekte Modezubehör, das den Stil und Look der Eltern im Winter unterstreicht.



Das neue Winter Kit wurde von dem preisgekrönten Design Team entworfen, das auch schon den Stokke® Xplory® X entwickelt hat, der Nähe und Verbundenheit zwischen Eltern und Kind schafft. Das moderne Kit bietet das Beste an skandinavischem Design, wobei Qualität, Stil und Funktionalität im Mittelpunkt stehen.



Es wird aus wärmeisolierendem Material und wasserabweisendem, PFC-freiem Stoff hergestellt. Windschutz und Fäustlinge sind abnehmbar, und der Reißverschluss reflektiert im Dunkeln. Das Kit ist ab sofort erhältlich. Eltern sind der Komfort und die Sicherheit ihres Kindes immer am wichtigsten, erst recht in den kalten Monaten des Jahres. Das Stokke® Xplory® X Winter Kit, das exklusiv für den Stokke® Xplory® X entworfen wurde, kreiert eine komfortable, wärmeisolierende Umgebung und schützt Babys bei Wind und Wetter.







„Style und Zweck stehen bei der Entwicklung unserer Produkte an erster Stelle. Als wir den Xplory 2003 einführten, etablierte er sich dank seiner neuen Form mit der einzigartigen Sitzhöhe zum Kinderwagen der Wahl. Weil er der erste Kinderwagen ist, der es Eltern ermöglichte, ihrem Baby näher zu sein“, so Jacob Kragh, Stokke CEO.



„Das neue Design, Stokke Xplory X, das wir Anfang des Jahres eingeführt haben, ist das bisher am stärksten designorientierte. Da ist es nur konsequent, dass wir ein Winter Kit entwerfen, dass den Stokke Xplory X ergänzt. Mit dem Kit haben wir das perfekte Winteraccessoire für stilbewusste Eltern kreiert, die in Sachen Sicherheit und Stil keine Kompromisse eingehen wollen.“



Foto: Stokke