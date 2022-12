Gold Limited Edition: Stokke® Xplory® X

Stokke, der skandinavische Hersteller hochwertiger Kinderprodukte, erweitert seine ikonische Kollektion um eine neue Sonderedition des Stokke® Xplory® X.



Die Auflage ist auf 2.000 Kinderwagen weltweit limitiert. Dank des einzigartigen, unverwechselbaren Designs des Stokke® Xplory® X können Eltern mit ihrem kleinen Liebling die Welt gemeinsam entdecken. Nähe und Verbundenheit geben dem Baby ein sicheres Gefühl.



Für alle, die es exklusiv und elegant mögen, bringt die neue Gold Edition die Stokke® Xplory® X Kinderwagen-Kollektion auf das nächste Level – mit schimmerndem Gold, das das Verdeck und die Einkaufstasche überzieht. Ein Fahrgestell in Mattgold, kombiniert mit Stoffen in sattem, kontrastreichen Schwarz verleihen der limitierten Farbedition Tiefe und Ausgewogenheit.



Diese jüngste Edition des Kinderwagens ist überwiegend mit der We aRe Spindye®-Technologie ausgerüstet und rückt Innovation, Stil und Umweltbewusstsein, die für Stokke charakteristisch sind, in den Vordergrund.







Die Stoffe, die im branchenführenden We aRe Spindye®-Verfahren hergestellt werden, bestehen zu 100 Prozent aus nachweisbar wiederverwerteten Materialien. Sie verringern den Gesamtausstoß von CO2-Emissionen des Produkts um 25 Prozent.



Der Stokke® Xplory® X Gold Limited Edition verbindet Design und leistungsstarke Funktionalität – wie vor ihm schon die bisherigen Modelle der legendären Kinderwagen-Kollektion sowie alle übrigen Produkte von Stokke.



Von der unvergleichlichen Sitzhöhe und Verstellbarkeit bis zu den 360-Grad-Schwenkrädern ist der Kinderwagen darauf ausgelegt, die Bindung zwischen Eltern und Kind zu fördern, während sie ihre Umwelt gemeinsam erkunden.



Die Stokke® Xplory® X Gold Edition wird bei ausgewählten Handelspartnern exklusiv erhältlich sein, solange der Vorrat reicht.



Stokke Xplory X gibt es derzeit in 7 verschiedenen Farben:

https://www.stokke.com/AUT/de-at/571406.html