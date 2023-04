Neue Farben: Stokke® Steps™ Hochstuhl & Bouncer

Für das Frühjahr 2023 bringt Stokke® neue Farben für den Stokke® Steps™ Hochstuhl & Bouncer auf den Markt! Die beiden neuen, wunderschönen Farbkombinationen „Schwarz Natur“ und „Schwarz Golden Brown“ wurden wegen ihres hochwertigen und warmen Aussehens ausgewählt.



Das elegante und trendige Schwarz in Kombination mit dem frischen Naturton und dem dunklen Golden Brown ist klassisch, aber auch vielseitig genug, um in jeder Einrichtung hervorzustechen.



Die matten Oberflächen lassen die natürliche Maserung des Holzes durchscheinen und vereinen die aufregende Textur auf der einen und die Weichheit des Naturmaterials auf der anderen Seite. Im Kontrast mit dem eleganten Schwarz ergibt das eine moderne Neutralität für einen beruhigenden und zeitlosen Look.



Das Konzept

Der Stokke® Steps™ ist die All-in-One-Sitzlösung, die für reibungslose Übergänge sorgt. Nicht nur während des Tages, wenn er vom Wohnzimmer einfach in die Küche getragen wird, um die Verbindung zwischen Eltern und Kind überall im Haus zu erleichtern.



Sondern auch im Laufe der Jahre, wenn das Kind wächst – vom Neugeborenen bis zum Teenager. Ganz gleich, ob die Kleinen nach den Sternen oder einem weiteren Bissen des Abendessens greifen möchten, der Stokke® Steps™ passt sich allen Bedürfnissen an – bei jedem Schritt des (Lebens-)Weges.









Das Konzept bietet eine breite Palette an ergonomischen Sitzmöglichkeiten. Angefangen von der bequemen Babywippe mit sanften Wiegebewegungen, bietet das funktionale Babyset mit Tray die perfekte Umgebung für den Beikoststart. Später, mit etwa 3 Jahren, wird er zum eleganten Stuhl im skandinavischen Design. Er ist die stylishe Art für Eltern, ihr Kleines nah bei sich zu haben und es ihm bequem zu machen.





Die Eigenschaften des Stokke® Steps® auf einen Blick

· Für den Gebrauch vom Neugeborenen bis zu den Teenagerjahren

· Aufsteckbare Babywippe als flexible Lösung für Neugeborene

· Geräumiges, komfortables Babyset und Tablett zum einfachen Füttern

· Werkzeuglos verstellbare Rücken- und Fußstütze für optimale Ergonomie

· Hochwertige Materialien machen ihn robust genug, um bis zu 85 kg zu tragen

· Preisgekröntes Design mit einer großen Auswahl an Farben und Zubehör

Neue Accessoires für einen neuen Look:



Stokke® Steps™ Babywippe & Baby Set Kissen Soft Sage und Herringbone Grey

Die Stokke® Steps™ Babywippe und das Baby Set Kissen sind jetzt in luxuriöser, hochwertiger Qualität in den Farbtönen Soft Sage und Herringbone Grey erhältlich. Die Stoffe sind nicht nur innenraumfreundlich, sondern fühlen sich auch sanft an und haben eine hochwertige Haptik. Um den Look zu vervollständigen, ist die Stokke® Steps™ Babywippe sowohl mit einem schwarzen als auch mit einem weißen Gestell erhältlich.







Das Konzept

Mit ihrer einzigartigen Wiegebewegung hilft die Stokke® Steps™ Babywippe dabei, den eigenen Rhythmus zu finden, um in jedem Zimmer oder in der Wohnung Spaß zu haben. Der Einsatz für Neugeborene wurde zusammen mit einem Kinderphysiotherapeuten entwickelt und bietet großartige Unterstützung. Der abnehmbare Spielzeugaufhänger hält das Lieblingsspielzeug immer in Reichweite.

Wenn sie auf dem Stokke® Steps™Stuhl montiert wird, können Eltern ihr Neugeborenes vom ersten Tag an auf Augenhöhe am Tisch heben. So sind sie näher an ihrem Kind dran, was die gesunde Entwicklung des Babys fördert.





Stokke® Steps™ Babywippe Eigenschaften - Im Überblick

· Der Sitzverkleinerer sorgt für die richtige Haltung und Komfort des neugeborenen Babys

· Vielseitige Sitzoptionen, passend für jedes Körpergewicht

· Flach zusammengelegt lässt sich die Wippe mühelos verstauen und auf Reisen mitnehmen. Kann auf dem Boden verwendet oder am Stokke® Steps™ Hochstuhl montiert werden

· Ermöglicht es Babys, selbstständig zu wippen

· Stabiler Sockel gegen Verrutschen

· Teil des Stokke® Steps™ Hochstuhls Sitzsystem





Foto: Stokke