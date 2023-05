Drucken

Drucken E-Mail Wiener Linien stellen Baby-Kollektion vor Die Wiener Linien präsentieren ihre neue Baby-Modelinie. Im unverkennbaren Öffi-Style finden sich Strampler, Wickelbody, Mützchen und vieles mehr zum Tragen und Wohlfühlen wieder. Die limitierte Baby-Kollektion präsentiert Öffi Must-haves für die jüngste Fahrgemeinschaft. Im Design finden sich die Herzstücke vom Fahrbetrieb wieder: Bim, Bus und U-Bahn. Insgesamt gibt es 14 Items im süßen Fahrzeugmuster in den Farben rot, weiß und schwarz.



Darunter eine kuschelige Mütze, die vor Zugluft schützt, die bequeme Wendejacke für einen zweifach coolen Look und der gemütliche Schlafanzug für längere Öffi-Fahrten. Die Kleidungsstücke sind nicht nur besonders weich, sondern machen mit einer praktischen Handlichkeit auch das Elternleben leichter. Die Mode ist fair, nachhaltig und aus 100% Bio-Baumwolle produziert. Alle Produkte sind im Shop des Verkehrsmuseums Remise, im Onlineshop unter shop.wienerlinien.at und auf Babymode - Wiener Linien Online Shop - Produkte erhältlich.







Fotos: Alexandra Gritsevskaja / Wiener Linien

