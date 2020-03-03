Kids Bus
Aida Button
MAM
TMW
stokkeyoyo36pluszebraleopardblackframe250601-7651-kopie

Einzigartiges Design: Die YOYO® Wild Collection

Die YOYO® Wild Collection: Für alle, die mutig leben, leidenschaftlich lieben und niemals in der Menge untergehen.



Elternsein neu erfunden. Vom urbanen Catwalk bis zum Café um die Ecke – mit der YOYO® Wild Collection wirst du auf deinen Spaziergängen durch die Stadt garantiert nicht übersehen.

L steht für Leopard
Entdecke die wilde Seite des Stadtlebens mit dem gemusterten und stilvollen YOYO® in Leopard.

Mehr dazu findet Ihr hier.




Z steht für Zebra
Setze ein Statement im urbanen Dschungel mit dem auffällig gestreiften YOYO® in Zebra.

Mehr dazu findet Ihr hier.



Y steht für YOYO®
Die Stadt mag sich wie ein Dschungel anfühlen, aber genau dafür ist der YOYO® gemacht – leicht, kompakt und bereit für die Abenteuer des Alltags.

Entdecke YOYO®

Ein neuer Look für Deinen YOYO®
Uppgrade deinen YOYO® mit den neuen Textilsets der Wild Collection, damit dein Kinderwagen stilmäßig immer mit dir Schritt hält.

Infos zum Leoparden-Set

Infos zum Zebra-Set



                                                   – Entgeltliche Einschaltung –




Bitte anmelden um Kommentare verfassen zu können.

JInput Object ( [options:protected] => Array ( ) [filter:protected] => JFilterInput Object ( [stripUSC] => 0 [tagsArray] => Array ( ) [attrArray] => Array ( ) [tagsMethod] => 0 [attrMethod] => 0 [xssAuto] => 1 [tagBlacklist] => Array ( [0] => applet [1] => body [2] => bgsound [3] => base [4] => basefont [5] => embed [6] => frame [7] => frameset [8] => head [9] => html [10] => id [11] => iframe [12] => ilayer [13] => layer [14] => link [15] => meta [16] => name [17] => object [18] => script [19] => style [20] => title [21] => xml ) [attrBlacklist] => Array ( [0] => action [1] => background [2] => codebase [3] => dynsrc [4] => lowsrc ) ) [data:protected] => Array ( [Itemid] => 157 [option] => com_content [view] => article [catid] => 43 [id] => 5558 ) [inputs:protected] => Array ( [cookie] => JInputCookie Object ( [options:protected] => Array ( ) [filter:protected] => JFilterInput Object ( [stripUSC] => 0 [tagsArray] => Array ( ) [attrArray] => Array ( ) [tagsMethod] => 0 [attrMethod] => 0 [xssAuto] => 1 [tagBlacklist] => Array ( [0] => applet [1] => body [2] => bgsound [3] => base [4] => basefont [5] => embed [6] => frame [7] => frameset [8] => head [9] => html [10] => id [11] => iframe [12] => ilayer [13] => layer [14] => link [15] => meta [16] => name [17] => object [18] => script [19] => style [20] => title [21] => xml ) [attrBlacklist] => Array ( [0] => action [1] => background [2] => codebase [3] => dynsrc [4] => lowsrc ) ) [data:protected] => Array ( ) [inputs:protected] => Array ( ) ) [request] => JInput Object ( [options:protected] => Array ( ) [filter:protected] => JFilterInput Object ( [stripUSC] => 0 [tagsArray] => Array ( ) [attrArray] => Array ( ) [tagsMethod] => 0 [attrMethod] => 0 [xssAuto] => 1 [tagBlacklist] => Array ( [0] => applet [1] => body [2] => bgsound [3] => base [4] => basefont [5] => embed [6] => frame [7] => frameset [8] => head [9] => html [10] => id [11] => iframe [12] => ilayer [13] => layer [14] => link [15] => meta [16] => name [17] => object [18] => script [19] => style [20] => title [21] => xml ) [attrBlacklist] => Array ( [0] => action [1] => background [2] => codebase [3] => dynsrc [4] => lowsrc ) ) [data:protected] => Array ( [Itemid] => 157 [option] => com_content [view] => article [catid] => 43 [id] => 5558 ) [inputs:protected] => Array ( ) ) ) )
Tripp Trapp
Kellys Linsenchips
Her Career
Ukraine Hilfe
Cookies dienen der Benutzerführung und der Webanalyse und helfen dabei, die Funktionalität der Website zu verbessern, um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzerklärung Ok