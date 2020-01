Stipendium für erfolgreiche Familienmanager

Ob Vollzeiteltern, in Elternzeit oder alleinerziehend, immer mehr Väter und Mütter erfüllen sich ihren Traum von einem Hochschulabschluss und studieren neben dem Familienalltag. Um sie dabei zu unterstützen, vergibt die SRH Fernhochschule das Stipendium „Familie & Studium“. Bewerbungen für das Stipendium können bis zum 28. Februar 2020 eingereicht werden.

„Dank der hohen Flexibilität ist ein Fernstudium eine gute Möglichkeit, um Studium und Kinder unter einen Hut zu bringen. Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass Studierende mit Kindern ihren Traum von einem akademischen Studium verwirklichen können,“ so Prof. Dr. Joachim Merk, Prorektor für Studium und Lehre an der SRH Fernhochschule.

Neben der Einreichung der vollständigen Bewerbungsunterlagen mit detailliertem Lebenslauf und ausgefülltem Bewerbungsbogen ist ein Letter of Motivation gefordert. Darin skizzieren die Bewerber, warum sie als Mutter oder Vater die richtige Person sind, um durch das Stipendium „Familie & Studium“ gefördert zu werden. Die Bewerbungsunterlagen können bis zum 28. Februar 2020 eingereicht werden – mehr Informationen gibt es unter www.mobile-university.de/stipendien.

Auch Kristin Lange studiert neben Familie und Beruf und weiß die Flexibilität des Fernstudiums an der Mobile University zu schätzen: „Als berufstätige Mutter bin ich begeistert von der hohen Flexibilität, die mir das Studium an der SRH Fernhochschule bietet. Das Tempo kann ich jedes Semester – je nach Bedarf – neu bestimmen. Die Studienmaterialien sind hervorragend und übersichtlich aufbereitet und sowohl online abrufbar als auch als Studienbriefe anforderbar. In Kombination mit den Onlinevorlesungen und den Veranstaltungen während der Präsenztage eine gelungene Mischung für Wissensaufnahme und Möglichkeit zu Rückfragen und Austausch mit anderen.“

Foto: Sebastian Heck