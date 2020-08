Erlebnis Haydn für junge Musikliebhaber

Mit „Ein Märchen für Rohrau“ bietet das Klassikfestival "Haydnregion NÖ" ein ebenso informatives wie unterhaltsames Musikvermittlungsangebotfür 4- bis 7-Jährige rund um Leben und Werk der Haydn-Brüder - am 24. und 31. Oktober 2020, jeweils um 14 Uhr, im Haydn-Geburtshaus in Rohrau.

Ein Märchen für Rohrau

Ein musikalisches Märchen mit Werken von Joseph und Michael Haydn

SA, 24. Oktober 2020, 14.00 Uhr

SA, 31. Oktober 2020, 14.00 Uhr

Rohrau, Haydn Geburtshaus

Von/Mit:



ESTHER PLANTON, Klavier, Querflöte & Gesang

VERONIKA PRÜNSTER, Klavier, Querflöte & Gesang

TATJANA WURZER, Klavier, Querflöte & Gesang



Karten: EUR 7,- | Eine Produktion von auf:takt Kultur. | Empfohlen ab 4 Jahren.



Über das Festival Haydnregion Niederösterreich:

Unter dem Motto „Erlebnis Haydn‟ präsentiert die „Haydnregion Niederösterreich“ — ein Projekt der Abteilung Kunst und Kultur des Landes NÖ in Kooperation mit „Römerland Carnuntum“ — von 8. August bis 13. Dezember ein durch Joseph und Michael Haydn inspiriertes, künstlerisch exzellent besetztes Musik-Festival mit insgesamt 16 Veranstaltungen an 9 Standorten in 8 Gemeinden des Bezirks Bruck an der Leitha. Anlässlich seines 250. Geburtstages wird heuer außerdem Ludwig van Beethoven, Joseph Haydns Meisterschüler, ins Zentrum gerückt.

Zu den mitwirkenden Ensembles und Kammermusikformationen zählen das Original-Klangorchester Barucco, das Koehne Quartett, das Aureum Saxophonquartett, das Brassquartett Trombone Attraction, das Selini Quartett u.a.m. Von den zahlreichen international renommierten Gesangssolist_innen sind Ildikó Raimondi, Rafael Finger­los, Thomas Lichtenecker, Stefan Kocan undAnita Rosati zu nennen. Instrumen­talisten wie der Geigenvirtuose Christian Altenburger, Akkordeonist Nikola Djoric sowie die Pianisten Roland Batik, Martin Ivanov, Varvara Manukyansowie Anton und Daniel Gerzenberg ergänzen die prominente Besetzungsliste der diesjährigen Konzertsaison.

Alle Aufführungsorte — 4 Schlösser, 3 Sakralbauten, ein Bio-Weingut und das 2017 renovierte Haydn-Geburtshaus in Rohrau — zeichnen sich jeweils durch ihre beson­dere Atmosphäre und ihr außergewöhnliches Ambiente aus.



Ticket-Infos: www.haydnregion-noe.at/karten.html, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!,

Tel. +43 02164/2268