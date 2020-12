„OnlyFans“: Angesagte Plattform ist für Kinder ungeeignet

Die Social-Media-Plattform „OnlyFans“ wird immer beliebter. Auf ihr können NutzerInnen Inhalte im Rahmen kostenpflichtiger Abonnements teilen. Durch mangelnde Jugendschutzoptionen können Kinder und Jugendliche auf „OnlyFans“ leicht mit sexualisierten und pornografischen Inhalten in Kontakt kommen. Wie funktioniert die Plattform und was können Eltern beachten?



Selbst Beyoncé singt davon – die NutzerInnenzahlen des sozialen Netzwerks „OnlyFans“ steigen rapide an. Pop- und Serienstars sowie Social-Media-Prominente werben für ihre „OnlyFans“-Accounts, die Fans noch privatere Einblicke in das Leben ihrer Idole versprechen – für die InfluencerInnen eine neue Einkommensquelle. Doch auch immer mehr nicht-prominente NutzerInnen erstellen Profile auf der Plattform.



So funktioniert „OnlyFans“

Die 2016 gegründete Content-Sharing-Plattform „OnlyFans“ unterscheidet sich deutlich von der Konkurrenz: Während sexuelle Inhalte auf „Facebook“ und „Instagram“ verboten sind, sind sie auf „OnlyFans“ erlaubt. Auf „OnlyFans“ können sich UserInnen sehr freizügig präsentieren – und damit Geld verdienen. Aus diesem Grund ist „OnlyFans“ auch unter SexarbeiterInnen beliebt. Das größte Angebot der Plattform besteht aus Fotos von Frauen in Unterwäsche.



NutzerInnen steht es frei, nur Inhalte anzuschauen oder auch eigene Fotos und Videos hochzuladen. Content Creator haben dabei die Möglichkeit, Geld von ihren AbonnentInnen (sogenannten „Fans“) zu verlangen. Dahinter steckt die Idee, dass sie als Content Creator Geld verdienen können, ohne dabei auf Werbung oder den Verkauf von Produkten angewiesen zu sein. Mittlerweile wird „OnlyFans“ vermehrt dazu genutzt, einzelne Bilder und Videos gegen Bezahlung zu teilen oder sich kostenpflichtig über private Nachrichten zu unterhalten. Das lockt nicht nur bekannte SchauspielerInnen und DarstellerInnen erotischer Filme, sondern auch immer mehr AmateurInnen.

Anmeldung und Alterskontrolle Offiziell darf „OnlyFans“ erst ab 18 Jahren genutzt werden. Die sehr offensive Werbung von InfluencerInnen auf ihren anderen Social-Media-Kanälen wirkt aber auch besonders bei Teenagern. Wie bei Instagram, Facebook oder Snapchat können auch Heranwachsende bei „OnlyFans“ ein Profil erstellen, anderen NutzerInnen folgen und private Nachrichten schreiben. Die Registrierung findet ohne Altersabfrage statt. Nur wenn NutzerInnen selbst Inhalte teilen möchten, werden Nachweise erforderlich.

Nähe kann teuer werden Vorsicht Kostenfalle: Um ihren Idolen besonders nah sein zu können, müssen NutzerInnen ein Abonnement abschließen. Nur wer zahlt, sieht mehr als nur den Namen, Profilfoto und -infos. Erst dann werden Inhalte sichtbar und extra Leistungen können gegen nochmalige Zahlungen abgerufen werden. Das Prinzip nennt sich Paywall (übersetzt „Bezahlmauer“): BesucherInnen können erst dann bestimmte Bereiche einer Website sehen, wenn sie eine gewisse Gebühr bezahlt oder ein Abonnement abgeschlossen haben. Die Preisspanne für solch ein monatliches Abo liegt zwischen 4,99 Dollar und 49,99 Dollar und kann von jedem Content Creator selbst festgelegt werden. Längere Abonnements und einzelne Zahlungen sind ebenfalls möglich. Auch private Nachrichten kosten Geld. Zudem gibt es die Möglichkeit, Trinkgelder von bis zu 100 Euro zu geben. So können beliebte BenutzerInnen mit vielen Fans und hohem Abopreis große Summen in kurzer Zeit verdienen. Zwanzig Prozent der Einnahmen gehen dabei an „OnlyFans“.