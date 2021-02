Kinderbuch erklärt Trennung der Eltern

Eine Trennung ist für alle Beteiligten schwierig. Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen und in der familiären Beziehung zwischen Eltern und Kinder entstehen die starke Bindung, die Geborgenheit und die Sicherheit, die ein Kind für eine gesunde Entwicklung braucht.



Wenn Eltern auseinandergehen, bricht für Kinder in der Regel eine Welt zusammen. Sie begegnen dieser Situation mit einem Gefühlschaos – das Kind verliert mit dieser Nachricht den Kompass.



Scheidungskinder finden sich wegen der Trennung ihrer Eltern plötzlich in einer Situation wieder, auf die sie nicht vorbereitet sind. Es ist nicht nur unsere Pflicht, die Kinder vor Angst, Hilflosigkeit und Überforderung zu schützen, sondern ihnen Orientierung und Halt zu geben.



Und kann es überhaupt gut ausgehen? Jede Trennungssituation ist anders und jedes Kind reagiert unterschiedlich. Es entstehen viele Fragen und die größte, wichtigste Frage ist „Wie wird mein Kind die Veränderung aufnehmen?“

Die Autorin, Katharina Perry, möchte mit ihrem Buch „Wir sind trotzdem eine Familie“, in dieser schwierigen und herausfordernden Scheidungs-Zeit, die Eltern unterstützen.



Zur Autorin:





Katharina Perry wurde 1981 in Baden bei Wien geboren und verbrachte fast ihr ganzes Leben mit Ihrer Familie im Ausland. Sie hat in sechs Ländern, auf vier Kontinenten, gelebt und weiters dann auch im Ausland gearbeitet und somit wertvolle Erfahrungen und Einblicke in den unterschiedlichsten Kulturkreisen gesammelt.

Nach ihrem Jus Studium in Wien entdeckte sie ihre Leidenschaft Events zu produzieren und spezialisierte sich auf internationale Event Produktionen.





2012 kam ihr Sohn auf die Welt und 6 Jahre später kam die Scheidung. Während der Scheidungszeit stellte sie fest, dass es kein passendes Buch zum Vorlesen für sie gab und schrieb diese – ihre - Geschichte auf um sie ihrem Sohn vorzulesen und ihm somit zu zeigen, dass auch wenn Papa und Mama sich trennen, sie trotzdem eine Familie bleiben und ihn beide über alles lieben.

Heute wohnt die gebürtige halb Perserin halb Österreicherin zusammen mit ihrem Sohn glücklich in Wien und führt weiterhin ihre Eventagentur "Events by Katharina Perry".



Weitere Infos zum Buch finden Sie hier.







Foto: Shutterstock/fitzkes