Vorlesen fördert die Freude an Büchern

Wenn die Tage kurz sind und wir uns zu Hause einkuscheln, beginnt auch wieder die gemütliche Vorlese-Zeit. Denn auch im digitalen Zeitalter sind Bücher für Kinder wichtig. Und das schon weit vor dem Schulalter: Ab etwa zwei Jahren beginnen die Kleinen zu begreifen, was Bücher sind und fangen an, ein erstes Verständnis für Lesen und Wörter aufzubauen.

Dieses Verhalten sollten Eltern unbedingt spielerisch fördern, wie Sie den Kleinen die Freude an Büchern näher bringen, weiß Alinda Wit, Europa-Chefin von Lovevery, einem Hersteller von zeitgemäßem pädagogischen Spielzeug und selbst zweifache Mutter. Hier ihre besten Tipps für die BabyExpress-Leser.

1. Lesen muss nicht nur abends vor dem Zubettgehen stattfinden. Versuchen Sie, immer überall schöne Bücher griffbereit zu haben – zum Beispiel im Auto, am Esstisch oder in der Küche. So können Sie Ihren Kindern jederzeit vorlesen, wenn sie gerade Lust dazu haben. Auch morgens nach dem Aufwachen oder vor dem Mittagsschläfchen ist eine gute Zeit, da sie dann noch ruhiger und aufnahmefähiger sind.

2. Damit die Kleinen auch selbstständig an ihre Bücher kommen, stellen Sie diese immer unten ins Regal.

3. Scheuen Sie sich nicht vor Wiederholung. Auch wenn es ermüdend klingt: Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das erneute Vorlesen des gleichen Buches bei Kindern das Erkennen von Mustern, Freude sowie Selbstvertrauen stärkt.

4. Wörter, Buchstaben und Zahlen umgeben uns ständig: Auf Werbeplakaten, Straßenschildern oder Verpackungen. Machen Sie Ihre Kinder darauf aufmerksam und lesen Sie ihnen vor, wenn es sich gerade anbietet.

5. Manchmal kommt es vor, dass Kinder beim Vorlesen unruhig werden und nicht ganz aufmerksam sind. Das macht aber nichts. Geben Sie ihnen dann ein kleines Spielzeug in die Hand oder lassen sie die Kleinen nebenbei andere Dinge machen und lesen Sie trotzdem weiter. Untersuchungen ergaben, das Vorlesen auch dann entwicklungsfördernd ist, wenn der Nachwuchs die Geschichte nur nebenbei hört.

6. Auch wenn Ihr Kind schon selbst lesen kann, hören Sie nicht mit dem Vorlesen auf.

7. Versuchen Sie ein gutes Vorbild zu sein und legen Sie möglichst oft ihr Smartphone weg und greifen Sie stattdessen selbst zu einem Buch – speziell, wenn Ihre Kinder in der Nähe sind. Erzählen Sie ihnen oft, was Sie gerade lesen und warum ihnen das Buch gefällt.



Foto: Yuganov Konstantin/Shutterstock