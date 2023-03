Österreichischer Vorlesetag: Lesen weckt Lebensfreude

Ganz unter dem Motto „Lesen weckt Lebensfreude“ wird auch dieses Jahr wieder bundesweit zum gemeinsamen (Vor)Lesen aufgerufen.



Die Initiative des echo medienhaus zur Förderung der Lesekompetenz wartet auch heuer wieder mit spannenden Lesungen und bekannten Gesichtern als Vorleser:innen auf. Mit dabei sind dieses Jahr unter anderem: der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, Bildungsminister Martin Polaschek, Arbeitsminister Martin Kocher, Journalist Fritz Dittlbacher, Schauspielerin Martina Ebm sowie Dompfarrer Toni Faber.

In ganz Österreich stecken am 23. März sowohl in privaten als auch öffentlich zugänglichen Lesungen wieder begeisterte (Vor)Leser die Nasen in ihre Lieblingsbücher, während das Publikum gespannt lauscht. Ob alt für jung oder jung für alt – Vorlesen verbindet Generationen und das in ganz Österreich sowie dieses Jahr erstmalig in der Österreich-Bibliothek im polnischen Opole.





Vorgelesen wird außerdem in verschiedenen Libro- und Thalia-Filialen sowie VAMED-Thermen. In Oberlaa liest Michael Schottenberg aus seinen Reiseromanen. Zudem hat die WKO Fachgruppe Kaffeehäuser Wien eine Aktion gestartet und die Kaffeehäuser dazu aufgerufen, selbst eine Vorlesung zu organisieren.

Auf Radio Wien werden die Moderator:innen zu jeder vollen Stunde einen Ausschnitt aus ihrem Lieblingsbuch vorlesen.

Ein besonderes Highlight stellt dieses Jahr das Vorlesebuch dar. Drei Schüler:innen aus Tirol und der Steiermark schildern gänzlich unlektoriert in Aufsätzen ihre Gefühlwelt und Gedanken. Außerdem ist ein Märchen einer ukrainischen Schriftstellerin enthalten, auf Ukrainisch und Deutsch. Wer sich auf der Website mit einer Vorlesung registriert, bekommt dieses Vorlesebuch mit weiteren unterhaltsamen Kurzgeschichten von zeitgenössischen und klassischen Autorinnen und Autoren kostenfrei und personalisiert zugeschickt.

Prominente Vorleser in Österreich:

Auf der Website des Vorlesetags werden im Halbstunden Takt Lesungen prominenter Persönlichkeiten freigeschalten. Unter anderem von:

Bundesminister für Unterricht MARTIN POLASCHEK

Bundesminister für Arbeit MARTIN KOCHER

Pensionistenverband Präsident PETER KOSTELKA

Vizebürgermeister von Wien CHRISTOPH WIEDERKEHR

Jugendstaatssekretärin CLAUDIA PLAKOLM

Schauspielerin PATRICIA AULITZKY

Schauspieler MAX VON THUN liest eigene Geschichten

Journalist und Historiker FRITZ DITTLBACHER liest aus seinem neuen Buch „Warum in Wien das Römische Reich unterging und Vorarlberg nicht hinterm Arlberg liegt“

Autorin NATASCHA KAMPUSCH liest aus ihrem neuen Buch „Stärke zeigen“

Schauspielerin MARTINA EBM

Dompfarrer TONI FABER

U.v.m.

Beispiel-Veranstaltungen:

Wien

Bezirksvorsteher vom 10. Bezirk MARKUS FRANZ liest am Viktor-Adler-Markt „Wiener Lavendel“ von Anton Krutisch vor. Es werden Geschichten, die teils zum Marktgeschehen passen vorgelesen.

Wann? 15.00 Uhr

Wo? Am zentralen kleinen Platz nahe dem Marktamt

Frühlingsgeschichten für Erwachsene im Wiener Hilfswerk – Nachbarschaftszentrum 22. Die Hilfswerk Nachbarschaftszentren sind Orte des Austausches zwischen Menschen aller Generationen und sozialen Schichten.

Wann? 13.00 Uhr

Wo? Rennbahnweg 27/3/R 1, 1220 Wien

Vorarlberg

Kuscheltier-Pyjamaparty in der Stadtbibliothek Dornbirn. Alle Stofftiere, die bis 18.00 Uhr am Mittwoch, den 22. März in der Bibliothek sind, dürfen in der kuscheligen Bilderbuchhöhle übernachten. Für sie gibt es spannende Tiergeschichten, viel Kakao und wenn alle müde sind, noch eine beruhigende Gute-Nacht-Geschichte. Die Stofftiere können am nächsten Tag wieder bei abgeholt werden und dazu gibt es ein Video mit den Vorlese-Eindrücken der vergangenen Nacht.

Wann? Ab 18.00 Uhr

Wo? Schulgasse 44a, 6850 Dornbirn

Niederösterreich

Verein Hospiz und Palliative Care Tulln, „Die Zukunft wartet überall – Begegnungen mit einem Auswanderer“ Lebendig, abwechslungsreich und berührend erzählt die Autorin Gabriele Höckner, wie es zum Schritt des Auswanderns kam, welche Türen sich öffneten, welche Hindernisse zu beseitigen waren und welche Meilensteine gesetzt wurden. Es geht um Begegnungen mit Menschen und um die Veränderungen im Laufe der Zeit.

Der Verein Hospiz und Palliative Care Tull möchte allen ZuhörerInnen eine schöne Zeit schenken an diesem gemeinsamen Vorleseabend.

Wann? 18.30 Uhr

Wo? im Festsaal, Frauenhofner Straße 54, 3430 Tulln

Oberösterreich

Schwertberger Bürgermeister Max Oberleitner und die LESEHAUS-Vorleserinnen lesen allen Kindern vor! „Rotkäppchen und der böse Wolf“ von den Gebrüder Grimm.

Wann? 16.00 Uhr

Wo? Sitzungssaal d. Marktgemeindeamts Schwertberg, Schacherbergstraße 3, , 4311 Schwertberg

Anmeldung unter: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Tirol

Stadtbücherei Imst, Mit der Kindergartengruppe des Kindergartens Auf Arzill wird gemeinsam mit Büchern das Thema Kranksein erörtert und die Kinder sind dazu eingeladen mit der Kofferbibliothek „Tut nimmer weh“ von Renate Habinger zu spielen.

Wann? 09.00 Uhr

Wo? Stadtplatz 11, 6460 Imst

Kärnten

Im Caritas Haus Elisabeth, wird Frau Rosa Hobel lustige Kurzgeschichten und Gedichte vorlesen.

Wo? Packer Bundesstraße 1, 9433 St. Andrä

Öffentlich

Salzburg

NATURE AWAKES, CHRISTIAN DACKAU liest Kurzgeschichten von unbekannten Verfassern für Kinder und Jugendliche im Spielraum.

Wann? 14.00 Uhr

Wo? Metzgerstraße 66, 5101 Bergheim

Steiermark

Café Frohsinn, Antonia Grimm liest für Kinder spannende und unterhaltsame Geschichten.

Wann? 15.00 Uhr

Wo? Theodor Körnerstraße 60, 8010 Graz

Freier Eintritt

Burgenland

Stadtbücherei Mattersburg, CORNELIA AUFNER liest für Kinder „Der Löwe in dir“

Wann? 17.00 Uhr

Wo? 7210 Mattersburg, Brunnenplatz 5

Online

LESLEY B. STRONG – „EMBRACE – fühle die Umarmung des Lebens“ von L. B. Strong

20.00 h Zoom-Lesung für Jugendliche und Erwachsene

https://us02web.zoom.us/j/83302234333?pwd=cDZQM0JyQ0FkRWRGYzRsVE8rOS9iUT09

Polen

Österreich-Bibliothek Opole, die Studierenden der Oppelner Germanistik haben sich in den Übersetzungsseminaren auf die Werke von zeitgenössischen Autor:innen aus Österreich und der Schweiz konzentriert und diese fragmentarisch übersetzt. Diese werden auf Deutsch und Polnisch vorgelesen.

In der Zusammenarbeit mit der Universität Opole.

Moderatorin: Dr. Gabriela Jelitto-Piechulik.

Im Rahmen des LiteratourSalon, 23. Österreichischer Frühling

Anmelden, Buch schnappen und loslesen!

Egal ob öffentliche oder private Lesung: Interessierte können ihre persönliche Vorlese-Veranstaltung ab sofort unter www.vorlesetag.eu anmelden. Für virtuelle Lesungen, etwa via Zoom, muss lediglich der entsprechende Link im Anmeldeformular unter „Details zur Veranstaltung“ angeführt werden. Alternativ kann, nachdem die Vorlesung auf www.vorlesetag.eu angemeldet wurde, auch ein Video aufgenommen und am Österreichischen Vorlesetag über eine Social Media Plattform unter dem Hashtag #vorlesen23 hochgeladen werden. Sämtliche Videos werden zusätzlich auf der offiziellen Website gesammelt.

Wann? Do., 23. März 2023

Wo? Öffentlich, privat aber auch virtuell

Österreichischer Vorlesetag – alle Informationen zur bundesweiten Initiative:

https://vorlesetag.eu

https://www.facebook.com/vorlesetag.eu



Foto: Tante Gioia