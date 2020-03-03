Drucken

Drucken E-Mail doppler Safety-Regenschirme lassen Kinder leuchten Ob am morgendlichen Schulweg oder im Regen unterwegs zu Freunden – die Safety-Regenschirme von doppler sorgen für Sichtbarkeit. Das Schirmdach in leuchtendem Pink, Gelb oder Grün und die reflektierenden Elemente machen den Schirm und damit auch seine kleinen Trägerinnen und Träger am Gehweg und Zebrastreifen gut erkennbar.



Kinder sollten ihren Schulweg möglichst selbstständig und im Volksschulalter zu Fuß zurücklegen. Vor allem ab den Herbstmonaten wird die Sicherheit aufgrund der frühen Dämmerung, schlechter Lichtverhältnisse oder Regenschauer aber oft zu einer echten Herausforderung. Die fehlende Sichtbarkeit führt dabei nicht selten zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr.



Nach dem Motto „Be visible, be safe“ sorgt die doppler Regenschirm-Serie Safety dafür, dass Fußgänger bereits aus der Ferne gut gesehen werden. Ein farbenfroher Safety-Schirm ist damit, gerade jetzt zum Schulstart, ein sinnvolles Geschenk – nicht nur in der Schultüte.







Kinder sollten ihren Schulweg möglichst selbstständig und im Volksschulalter zu Fuß zurücklegen. Vor allem ab den Herbstmonaten wird die Sicherheit aufgrund der frühen Dämmerung, schlechter Lichtverhältnisse oder Regenschauer aber oft zu einer echten Herausforderung. Die fehlende Sichtbarkeit führt dabei nicht selten zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr.Nach dem Motto „Be visible, be safe“ sorgt die doppler Regenschirm-Serie Safety dafür, dass Fußgänger bereits aus der Ferne gut gesehen werden. Ein farbenfroher Safety-Schirm ist damit, gerade jetzt zum Schulstart, ein sinnvolles Geschenk – nicht nur in der Schultüte.



Große Sichtbarkeit für kleine Fußgänger





„Wir haben die Notwendigkeit erkannt, Kindern bei Dämmerung und Dunkelheit Sichtbarkeit und damit auch Sicherheit zu geben. Mit der Safety-Serie ist es uns gelungen, nicht nur ein stylisches Accessoire zum Schutz vor Regen zu entwickeln, sondern Fußgängerinnen und Fußgänger im Straßenverkehr besser wahrnehmbar zu machen“, so Martin Würflingsdobler, Geschäftsführer von doppler.







Trübes Wetter und schlechte Sicht am Schul- oder Nachhauseweg sind typisch für die kälteren Jahreszeiten. Tragen Kinder außerdem dunkle Kleidung und Rucksäcke sind sie für Autofahrerinnen oder Radfahrer aus größeren Entfernungen nur schwer bis gar nicht zu sehen.„Wir haben die Notwendigkeit erkannt, Kindern bei Dämmerung und Dunkelheit Sichtbarkeit und damit auch Sicherheit zu geben. Mit der Safety-Serie ist es uns gelungen, nicht nur ein stylisches Accessoire zum Schutz vor Regen zu entwickeln, sondern Fußgängerinnen und Fußgänger im Straßenverkehr besser wahrnehmbar zu machen“, so Martin Würflingsdobler, Geschäftsführer von doppler. Martin Würflingsdobler, Geschäftsführer von doppler





Auffallend, durchdacht und (kinder-)leicht

Mit einem Schirmdach und einer Hülle aus fluoreszierendem Material in den Farben Pink, Gelb oder Grün sowie reflektierenden Elementen auf dem Schirmdach, sowie bei den Taschenschirmen zusätzlich auf der Schirmhülle und Handschlaufe, sind die Safety-Schirme von doppler besonders auffallend. Die Auswahl der Produktserie reicht vom kleinen, handlichen Modell – ideal für Kinder – bis zu einer XXL-Langschirm-Version für gemeinsame Wege mit den Eltern.



Für Sichtbarkeit sorgen die Schirme gleich in mehrerlei Hinsicht: in aufgespanntem Zustand bei Regen und geschlossen zum Beispiel im Seitenfach der Schultasche. Durch ihr geringes Gewicht, die hochwertige Ausführung, den rutschfesten Griff und zahlreiche technische Features wie die Auf-Zu-Automatik sind die Schirme außerdem unkompliziert und praktisch in der Handhabung.



Foto: Doppler Bitte anmelden um Kommentare verfassen zu können.

JInput Object ( [options:protected] => Array ( ) [filter:protected] => JFilterInput Object ( [stripUSC] => 0 [tagsArray] => Array ( ) [attrArray] => Array ( ) [tagsMethod] => 0 [attrMethod] => 0 [xssAuto] => 1 [tagBlacklist] => Array ( [0] => applet [1] => body [2] => bgsound [3] => base [4] => basefont [5] => embed [6] => frame [7] => frameset [8] => head [9] => html [10] => id [11] => iframe [12] => ilayer [13] => layer [14] => link [15] => meta [16] => name [17] => object [18] => script [19] => style [20] => title [21] => xml ) [attrBlacklist] => Array ( [0] => action [1] => background [2] => codebase [3] => dynsrc [4] => lowsrc ) ) [data:protected] => Array ( [Itemid] => 186 [option] => com_content [view] => article [catid] => 22 [id] => 5553 ) [inputs:protected] => Array ( [cookie] => JInputCookie Object ( [options:protected] => Array ( ) [filter:protected] => JFilterInput Object ( [stripUSC] => 0 [tagsArray] => Array ( ) [attrArray] => Array ( ) [tagsMethod] => 0 [attrMethod] => 0 [xssAuto] => 1 [tagBlacklist] => Array ( [0] => applet [1] => body [2] => bgsound [3] => base [4] => basefont [5] => embed [6] => frame [7] => frameset [8] => head [9] => html [10] => id [11] => iframe [12] => ilayer [13] => layer [14] => link [15] => meta [16] => name [17] => object [18] => script [19] => style [20] => title [21] => xml ) [attrBlacklist] => Array ( [0] => action [1] => background [2] => codebase [3] => dynsrc [4] => lowsrc ) ) [data:protected] => Array ( ) [inputs:protected] => Array ( ) ) [request] => JInput Object ( [options:protected] => Array ( ) [filter:protected] => JFilterInput Object ( [stripUSC] => 0 [tagsArray] => Array ( ) [attrArray] => Array ( ) [tagsMethod] => 0 [attrMethod] => 0 [xssAuto] => 1 [tagBlacklist] => Array ( [0] => applet [1] => body [2] => bgsound [3] => base [4] => basefont [5] => embed [6] => frame [7] => frameset [8] => head [9] => html [10] => id [11] => iframe [12] => ilayer [13] => layer [14] => link [15] => meta [16] => name [17] => object [18] => script [19] => style [20] => title [21] => xml ) [attrBlacklist] => Array ( [0] => action [1] => background [2] => codebase [3] => dynsrc [4] => lowsrc ) ) [data:protected] => Array ( [Itemid] => 186 [option] => com_content [view] => article [catid] => 22 [id] => 5553 ) [inputs:protected] => Array ( ) ) ) )