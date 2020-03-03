Karriere bei Zurich: Arbeitsplatz mit Zukunft
Versicherungen sind langweilig, altmodisch und kompliziert? Bei Zurich ist es definitiv anders. Zurich ist mitreißend, unkompliziert und treffsicher – einfach mutiger. Mit rund 1.300 Mitarbeitenden in ganz Österreich wird das Miteinander ganz großgeschrieben. Gemeinsam wird jeden Tag am besten Kundenerlebnis gearbeitet.
Als mehrfach ausgezeichneter Arbeitgeber legen wir bei Zurich großen Wert auf einen Arbeitsplatz mit Zukunft, an dem Sie Ihre persönlichen Stärken voll entfalten können. In einem modernen Arbeitsumfeld bieten wir Ihnen nicht nur interne Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, sondern auch internationale Entwicklungschancen. Flexibilität ist uns wichtig – ob variable Arbeitszeiten oder die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, wir bieten Ihnen ein Umfeld, wie Sie es brauchen. Unser aus- gezeichnetes betriebliches Gesundheitsmanagement rundet das Angebot ab und bietet Ihnen die Unterstützung, die Sie brauchen, um Ihr Bestes zu geben.
FRAUEN BEI ZURICH: GESTALTEN SIE IHRE KARRIERE MIT UNS
Wir bei Zurich setzen uns aktiv für die Gleichstellung von Frauen und Männern ein. Unser internes Frauennetzwerk, das Women’s Innovation Network, trägt entscheidend dazu bei und bietet einen weltweiten Raum für Austausch und Unterstützung. Ganz gleich, ob Sie sich bereits höher auf der Karrierelei- ter befinden oder noch am Anfang stehen, wir sind überzeugt, dass Sie Ihre beruflichen Talente in unserem vielfältigen Team zur Geltung bringen können. Mit unseren zahlreichen Auszeichnungen, darunter der EqualitA-Award für innerbetriebliche Frauenförderung und der 1. Preis als familien- freundlichstes Unternehmen Wiens, beweisen wir, dass Geschlechtergerechtigkeit bei uns keine leere Phrase ist.
ERSCHLIESSEN SIE NEUE HORIZONTE IM VERTRIEB
Besonders Frauen legen auf Flexibilität hohen Wert, um eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erzielen. Eine Karriere im Vertrieb bei Zurich bietet Ihnen Flexibilität und attraktive Einkommenmöglichkeiten. Arbeiten von zu Hause aus, keine langen Anfahrtswege und die Möglichkeit, zwischen persönlichen und Online-Terminen zu wählen, eröffnen Ihnen eine neue Dimension von Jobfreiheit. Ob Sie lieber allein oder im Team arbeiten, ob Sie bereits Erfahrung im Vertrieb haben oder als Quereinsteiger/in starten möchten – wir bieten Ihnen die Chance, Ihre Karriere so zu gestalten, wie Sie es wünschen. Mit Entwicklungsmöglichkeiten bis hin zur Führungsposition und einer umfassenden, berufsbegleitenden Ausbildung unterstützen wir Sie dabei, Ihre Karriere bei Zurich voranzutreiben. Eine Karriere im Vertrieb bietet zudem die Möglichkeit, sehr gut und leistungsgerecht zu verdienen (auch ohne Studium und auch in ländlichen Regionen). Unabhängig davon, wo Sie sich auf Ihrem beruflichen Weg gerade befinden, Zurich ist stets bereit, Ihnen ein Sprungbrett in eine vielversprechende Karriere zu bieten.
Bei Zurich begrüßen wir Vielfalt und Erneuerung, deshalb sehen wir in Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern ein enormes Potential. Sie bringen frische Perspektiven und neue Fähigkeiten mit, die unser Unternehmen bereichern und voranbringen.
Unsere engagierten Trainerinnen, Trainer, Expertinnen und Experten stehen Ihnen während Ihrer Ausbildung zur Seite und begleiten Sie auf Ihrerm Weg, damit Sie das Beste aus Ihren Fähigkeiten machen können. Gestalten Sie Ihre Zukunft neu und entdecken Sie unbegrenzte Möglichkeiten bei Zurich.
Infos: www.zurich.at/karriere
Foto: insta-photos/Shutterstock
– entgeltliche Einschaltung –