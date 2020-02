Uni-Tipp: So gelingt der Semesterstart

Der Semesterstart will gut organisiert sein: Wir verraten aktuelle Fristen für die Zulassung, die Anmeldung zu Sport- und Sprachkursen sowie Infos zu Auslandssemester, Stipendien und vielem mehr.



Das Semester und der Vorlesungsbetrieb starten am 1. März 2020. Die allgemeine Zulassungsfrist für das Sommersemester 2020 endet am 5. Februar 2020. Die Nachfrist endet am 30. April 2020.



Sprachenfit



Das Sprachenzentrum bietet u.a. Kurse für mehr als 30 verschiedene Sprachen (NEU: Mazedonisch) auf unterschiedlichen Niveaus, Kursangebote für Erasmus-Studierende und Spezialkurse von Arabisch bis Türkisch an. Noch bis zum 25. Februar 2020 kann man sich für Semesterkurse (einmal pro Woche ab 9. März 2020) anmelden. Interessierte, die eine ihrer Sprachen im Tausch gegen eine andere anbieten möchten, können sich in die Sprachenlernbörse des Sprachenzentrums eintragen.



Computerfit



Um in Sachen Bildbearbeitung, Webseitengestaltung oder Textverarbeitung auf dem neuesten technischen Stand zu bleiben, bietet der Zentrale Informatikdienst (ZID) jedes Semester IT-Kurse an. Support zu universitätsspezifischen IT-Services bietet der IT-Helpdesk des ZID.



Weitere Services, die die Universität Wien für Studierende bietet: Kauf von günstigen Notebooks (u:book-Verkaufsfenster im Sommersemester: 24. Februar bis 22. März 2020), u:account (E-Mail-Adresse, Webspace usw.) oder die Benutzung der Computer Rooms.



Zum Ausgleich: Sport



Wer sich für einen der zahlreichen günstigen Sport- und Tanzkurse anmelden will, die das Universitätssportinstitut (USI) anbietet, sollte sich den 19. Februar 2020 in den Terminkalender eintragen: An diesem Tag startet die Anmeldung, möglich ist auch eine Online-Anmeldung. Schnell sein: die Kurse sind beliebt und oft rasch ausgebucht! Das Kursprogramm von A bis Z ist ab Februar online, der Übungsbetrieb startet in der ersten Märzwoche.



Foto: 4 PM Production/Shutterstock