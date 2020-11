Lidl Österreich: 5.000 Euro für Verein Frei.Spiel

Frei.Spiel wurde 2013 gegründet und setzt sich für die Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen ein. Ziel des Vereins ist die individuelle Förderung und bedarfsgerechte Unterstützung von Kindern aus bildungsfernen Familien. „Unsere Kinder sind unsere Zukunft und jeder sollte die gleichen Chancen haben. Dabei geht es vor allem um den Zugang zu Bildung, aber auch um Wertevermittlung allgemein. Genau das macht der Verein Frei.Spiel. Da helfen wir natürlich gerne gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden mit“, so Simon Lindenthaler, Leiter Unternehmenskommunikation und CSR bei Lidl Österreich.

Die ehrenamtlichen Helfer von Frei.Spiel verbringen mindestens einen Nachmittag pro Woche zwei bis vier Stunden in Horten. Dort unterstützen sie Kinder und Jugendliche beim Hausübungen machen, Lesen, Lernen oder bei der Entfaltung ihrer Talente. „Gerechtere Bildungschancen sind unser Anliegen. Die Freiwilligen schaffen mit ihrem Engagement den Grundstein für eine positive Entwicklung, können Talente fördern und Chancen maximieren. Sie können Kinder nach Niederlagen ermutigen, sie darin bestärken, weiterzumachen und so in ihnen die Hoffnung auf Erfolg wecken“, erzählt Dr. Dorith Salvarani-Drill von Frei.Spiel.

Seit mehr als 10 Jahren setzt sich Lidl Österreich für viele Kinder- und Jugendprojekte in ganz Österreich ein – wie beispielsweise „Licht ins Dunkel“, die Jugendarbeit des Österreichischen Roten Kreuzes und das Projekt „Humanity Box“ für Zivilcourage und Werte oder die Lidl Österreich Schulläufe.

Polleross, Frei.Spiel

