Drucken E-Mail Mitmachen und Einkaufsgutscheine gewinnen huma eleven sorgt als modernstes Shopping-Center Wiens mit 90 Shops, Gastronomie- und Dienstleistungsbetrieben sowie 2.000 Gratis-Parkplätzen für ein Shopping-Vergnügen der Superlative. Besonders in Zeiten von Covid19 wichtig: Die Shopping-Mall bietet viel Bewegungsfreiraum, die vorgeschriebenen Abstände sind somit leicht einzuhalten. Zusätzlich sorgt eine verstärkte Luftzufuhr im gesamten Center für 100 Prozent Frischluft. Shopping-Gutscheine verschenken

Schenken Sie zu Weihnachten die pure Vielfalt: Der Zehner Einkaufsgutschein im Wert von je 10 Euro ist in allen 90 Shops, Gastronomie- und Dienstleistungsbetrieben im huma eleven einlösbar – auch bei Interspar, Media Markt, Hervis und H&M. Das ideale Weihnachtsgeschenk, denn er erfüllt alle Wünsche – egal ob es um Mode, Technik, Sport, Drogeriewaren oder Genuss geht. Zu kaufen gibt es die Gutscheine beim Besucher-Service im Obergeschoß oder online unter www.derzehner.at Mitmachen und gewinnen! Wir verlosen 6 x 100 Euro Einkaufsgutscheine in Form der beliebten Zehner. Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , Kennwort "Zehner", Einsendeschluss ist der 4. Dezember 2020. Viel Glück!



