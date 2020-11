Kotányi unterstützt Mutter-Kind-Häuser

Hilfe für Mütter und ihre Kinder in Notlagen

In den drei Mutter-Kind-Häusern der Caritas in Wien finden Mütter und ihre Kinder eine Anlaufstelle für ihre Sorgen und ein Dach über dem Kopf. Das Haus Immanuel in der Vorgartenstraße dient vor allem als Übergangshaus für wohnungslose Frauen mit ihren Kindern: In 19 betreuten Wohnungen werden die Familien während ihres Aufenthalts von eineinhalb bis zwei Jahren von MitarbeiterInnen der Caritas begleitet.



Lernstunden, Ausflüge, Gesprächsrunden und Spielgruppen sorgen für ein geborgenes Gefühl bei gleichzeitiger Hilfestellung. An das Haus Frida in der Axel Corti Gasse können sich speziell wohnungslose Frauen mit Migrationshintergrund und ihre Kinder wenden, die von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen sind und dort Unterstützung erfahren. Das Haus Luise in der Schanzstraße steht mit zwanzig Wohneinheiten für Betroffene zur Verfügung.



In der Einrichtung befindet sich außerdem ein Notquartier für akute Fälle. Ziel der Caritas ist es, mit der Betreuung in den Mutter-Kind-Häusern Beratung und Hilfestellung im Alltag zu leisten, damit die Mütter ihr Leben bald wieder eigenständig organisieren können.

Unterstützung für die Mutter-Kind-Häuser wird weiterhin dringend benötigt: Weitere Informationen und die Möglichkeit zu spenden unter www.caritas-wien.at/spenden



Foto: Caritas Wien