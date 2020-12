Versicherung spendet kranken Kindern Freude

Als eine der führenden Versicherungen Österreichs engagiert sich die DONAU Versicherung seit jeher unter anderem für soziale Anliegen. Auch regionales Engagement ist ihr wichtig.



„Die Initiative Herzkinder hat uns begeistert. Wir freuen uns, wenn 71 Herzteddys Kinderaugen zum Leuchten bringen und gleichzeitig den Eltern geholfen ist“, sind sich Judit Havasi, Vorstandsvorsitzende und Reinhard Gojer, Vorstandsdirektor des Versicherungsunternehmens, einig.



Während der Kaufpreis der knuffigen Stofftiere an den Verein Herzkinder Österreich geht und damit den Familien der herzschwachen Kinder zugutekommt, werden die Teddys im Gesamtwert von 4.000 Euro selbst in den Kinderherzzentren Linz und Wien verteilt.



„Die DONAU Versicherung bringt mit dieser Spende weihnachtliche Menschlichkeit und Wärme in die kalte Welt“, freut sich Herzkinder-Präsidentin Michaela Altendorfer über diese Aktion. Die DONAU Versicherung ist Österreichs fünftgrößte Versicherung. Sie ist Teil der Vienna Insurance Group. Ihre rund 700.000 Kundinnen und Kunden werden regional, in neun Landesdirektionen und mehr als 70 Geschäfts- und Servicestellen, und damit in ganz Österreich direkt vor Ort betreut. Das Angebot der DONAU Versicherung umfasst alle Sparten. Ihren Schwerpunkt setzt die Versicherung neben den traditionell gut eingeführten Sach- und Kfz-Versicherungen für Private auch auf Gewerbeversicherungen für KMU und innovative Produkte im Lebens- und Krankenversicherungsbereich.



Foto: Herzkinder