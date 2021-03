Lidl Österreich spendet 30.000 Euro an Pro Juventute

Im August 2020 startete Lidl Österreich eine Verkaufsaktion der beliebten Mini-Obst- und -Gemüsesorten wie Paprika, Gurken, Bio-Dattelcherrytomaten oder FAIRTRADE-Baby-Bananen zugunsten der Hilforganisation „Pro Juventute“. Zum Ende der Aktion hat Lidl Österreich die Spendensumme großzügig aufgerundet. So kamen insgesamt 30.000 Euro zugunsten von Kindern und Jugendlichen zusammen. „Gesund ernähren und dabei Gutes tun, das passt einfach zusammen. Danke an alle unsere Kundinnen und Kunden für die großartige Unterstützung. Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserer Spende den Umbau des ‚Tartaruga-Hauses‘ in Salzburg unterstützen können“, so Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl Österreich.

Auch Claudia Geiger, Leiterin Kommunikation & Sponsoring bei Pro Juventute, ist vom Erfolg begeistert: „Lidl Österreich als Unterstützer der Kinder- und Jugendhilfe Pro Juventute zu wissen, ist eine wichtige Säule. Gerade jetzt, in so wirtschaftlich schwierigen Zeiten, sind wir sehr dankbar, solch einen verlässlichen Partner an unserer Seite zu wissen. Die Handelsaktion ‚Funsize- Produkte – kleines Obst und Gemüse für kleine Menschen‘ ist perfekt auf Pro Juventute zugeschnitten und der Erfolg der Verkaufsaktion ist sensationell.“

Seit mehr als zehn Jahren setzt sich Lidl Österreich für viele Kinder- und Jugendprojekte in ganz Österreich ein – wie beispielsweise „Licht ins Dunkel“, die Jugendarbeit des Österreichischen Roten Kreuzes und das Projekt „Humanity Box“ für Zivilcourage und Werte oder die Lidl Österreich Schulläufe.

Pro Juventute gibt Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis zur Volljährigkeit wieder ein Zuhause; in Ausnahmefällen auch länger. Der tägliche Auftrag: Die Organisation begleitet die Kinder und Jugendlichen im Alltag und hilft ihnen dabei, ihre Potenziale zu entdecken und zu entfalten. 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag.

Foto: Lidl Österreich