Drucken

Drucken E-Mail Takeda spendet für Make-A-Wish Foundation Anthea Cherednichenko, General Manager von Takeda Pharma Österreich überreichte Birgit Fux, Geschäftsführerin von Make-A-Wish Österreich, eine Spende über 3.500 Euro. Das Pharmaunternehmen unterstützt damit zum wiederholten Mal mit seiner jährlichen „Kranich-Aktion“ ein karitatives Unternehmen, um schwerstkranken Kindern und ihren Familien Freude und Kraft zu schenken. „Es ist Teil unserer Takeda Mission, die Gesundheit und das Leben von Menschen zu verbessern. Schwer und unheilbar kranke Kinder und deren Angehörige sind besonders auf Hilfe angewiesen. Die Make-A-Wish Foundation Österreich wurde von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und externen Partnern als Empfänger unserer alljährlichen Takeda Oncology Kranichaktion ausgewählt. Damit soll die großartige Arbeit des Vereines zur Erfüllung von Herzenswünschen schwerstkranker Kinder unterstützt werden“, erklärt Anthea Cherednichenko. „Es freut uns, mit Takeda Pharma einen Partner in der Sache gefunden zu haben, der zusätzlich unsere Arbeit finanziell unterstützt. Gemeinsam erfüllen wir Herzenswünsche von schwerstkranken Kindern zwischen 3 und 18 Jahren und bringen damit Freude, Kraft und neuen Mut für die ganze Familie“, so Birgit Fux.



Foto: Lisi Specht Bitte anmelden um Kommentare verfassen zu können.

JInput Object ( [options:protected] => Array ( ) [filter:protected] => JFilterInput Object ( [stripUSC] => 0 [tagsArray] => Array ( ) [attrArray] => Array ( ) [tagsMethod] => 0 [attrMethod] => 0 [xssAuto] => 1 [tagBlacklist] => Array ( [0] => applet [1] => body [2] => bgsound [3] => base [4] => basefont [5] => embed [6] => frame [7] => frameset [8] => head [9] => html [10] => id [11] => iframe [12] => ilayer [13] => layer [14] => link [15] => meta [16] => name [17] => object [18] => script [19] => style [20] => title [21] => xml ) [attrBlacklist] => Array ( [0] => action [1] => background [2] => codebase [3] => dynsrc [4] => lowsrc ) ) [data:protected] => Array ( [Itemid] => 187 [option] => com_content [view] => article [catid] => 30 [id] => 5351 ) [inputs:protected] => Array ( [cookie] => JInputCookie Object ( [options:protected] => Array ( ) [filter:protected] => JFilterInput Object ( [stripUSC] => 0 [tagsArray] => Array ( ) [attrArray] => Array ( ) [tagsMethod] => 0 [attrMethod] => 0 [xssAuto] => 1 [tagBlacklist] => Array ( [0] => applet [1] => body [2] => bgsound [3] => base [4] => basefont [5] => embed [6] => frame [7] => frameset [8] => head [9] => html [10] => id [11] => iframe [12] => ilayer [13] => layer [14] => link [15] => meta [16] => name [17] => object [18] => script [19] => style [20] => title [21] => xml ) [attrBlacklist] => Array ( [0] => action [1] => background [2] => codebase [3] => dynsrc [4] => lowsrc ) ) [data:protected] => Array ( ) [inputs:protected] => Array ( ) ) [request] => JInput Object ( [options:protected] => Array ( ) [filter:protected] => JFilterInput Object ( [stripUSC] => 0 [tagsArray] => Array ( ) [attrArray] => Array ( ) [tagsMethod] => 0 [attrMethod] => 0 [xssAuto] => 1 [tagBlacklist] => Array ( [0] => applet [1] => body [2] => bgsound [3] => base [4] => basefont [5] => embed [6] => frame [7] => frameset [8] => head [9] => html [10] => id [11] => iframe [12] => ilayer [13] => layer [14] => link [15] => meta [16] => name [17] => object [18] => script [19] => style [20] => title [21] => xml ) [attrBlacklist] => Array ( [0] => action [1] => background [2] => codebase [3] => dynsrc [4] => lowsrc ) ) [data:protected] => Array ( [Itemid] => 187 [option] => com_content [view] => article [catid] => 30 [id] => 5351 ) [inputs:protected] => Array ( ) ) ) )