Junge Musiktalente vor den Vorhang!

Musizieren in jungen Jahren soll nicht nur Freude machen, sondern hat auch positiven Einfluss auf spätere Erfolge in Schule und Beruf, wie durch zahlreiche Studien belegt ist.



Erfolg beim Musizieren braucht Talent und Übung. Um junge Musiktalente zu motivieren, ihre instrumentale oder vokale Ausbildung konsequent fortzusetzen, findet am 2. Oktober 2021 der Talente Wettbewerb „Mozartino VYMP 2021“ in Wien statt



VYMP steht für Vienna Youth Music Performances. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche in den Kategorien „Instrumental“ (egal, welches Instrument) und „Gesang“ in vier vorgegebenen Altersstufen von 6 bis 18 Jahren. Musikstücke und Lieder sind solo und auswendig zu spielen, bzw. zu singen. Wer keine Möglichkeit hat, am 2. Oktober nach Wien zu kommen, erhält die Chance, online am Wettbewerb in der Yamaha Music Hall Vienna im 10. Bezirk teilzunehmen.







Förderung von sozialer Kompetenz und Selbstbewusstsein

Initiator dieses Wettbewerbes, der heuer zum dritten Mal stattfindet, ist die Wiener Institution Musical Munchkins Productions: Seit nahezu 20 Jahren spielt sich Gründerin und Inhaberin, Isabella Tabibian Cho, eine kalifornische Konzertpianistin und Musikpädagogin, mit ihrem Team im wahrsten Sinn des Wortes in die Herzen von Eltern und Kindern.



In dem von ihr entwickelten, bislang einzigartigen Unterrichtsprogramm kombiniert man auf spielerische Weise (früh)-kindliche Musikerziehung mit dem Erlernen der englischen Sprache. Als reine Ausbildungsstätte will man sich aber keineswegs verstanden wissen: „Abgesehen vom musikalischen und sprachlichen Können entwickeln die Kleinen in der Gruppe auch soziale Kompetenzen und können auch ihr Selbstbewusstsein durch Auftritte stärken“, erzählt Isabella Tabibian Cho.









Bei den Musical Munchkins treffen sowohl aus Österreich stammende Kinder als auch solche mit einer anderen Muttersprache als Deutsch aufeinander. Das gemeinsame Musizieren fördert auch das gegenseitige Verständnis.

Eine Bühne für Begabte

Die jahrelange Arbeit der speziell ausgebildeten Pädagogen mit Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen trägt auch durchaus Früchte: Immer wieder gehen aus den Reihen der Musical Munchkins echte musikalische Talente hervor. Diesen, sowie erstmals auch besonders begabten Musikschülern aus ganz Österreich, bietet man nun diesen Herbst, in Kooperation mit Yamaha Music Europe, eine ganz besondere Bühne im Rahmen des Wettbewerbes.

Als besondere Wertschätzung erhalten einige der von der Jury ausgewählten Gewinner von „Mozartino VYMP 2021“ die Möglichkeit, bei einem öffentlichen Konzert in den darauffolgenden Monaten vor größerem Publikum zu debütieren. Urkunden mit eingraviertem Namen gibt es für die jeweiligen vier Ersten jeder Altersgruppe.

Die genauen Teilnahmebedingungen sind auf www.musicalmunchkins.eu veröffentlicht. Anmeldungen für „Mozartino VYMP 2021“ können für die teilnehmenden Kinder von Eltern oder Musiklehrern aus ganz Österreich bis 25. September 2021 schriftlich unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! unter dem Betreff „VYMP 2021“ eingereicht werden.



Fotos: VYMP