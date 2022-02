gurkerl.at erfüllt Kinderwünsche

Bereits im September, als Auftakt der Unterstützung, hatte Maurice Beurskens einen Scheck in Höhe von 1.500 Euro an Make-A-Wish übergeben. In Folge initiierte

mehrere Aktionen, die es den Kunden:innen ermöglichen, beim Einkaufen auf einfache und niederschwellige Art und Weise zur Erfüllung von Herzenswünschen kranker Kinder beizutragen.„Ich freue mich sehr, dass unsere Kund:innen bisher so tatkräftig unsere Initiative für Make-A-Wish Österreich unterstützt haben“, bekräftigte CEO Maurice Beurskens bei der Spendenübergabe. Doris Abichou, Präsidentin von Make-A-Wish Österreich, bedankte sich ganz herzlich für die Spende und „für die tolle und langfristige Unterstützung bei der Erfüllung von Herzenswünschen schwerkranker Kinder“.Die Make-A-Wish Foundation® Österreich erfüllt Herzenswünsche schwerkranker Kinder und Jugendlicher zwischen 3 und 18 Jahren. Seit 1997 in Österreich aktiv, hat Make-A-Wish bereits über 1.600 Kinderwünsche erfüllt, die Freude, Hoffnung und neue Kraft bringen.Der Verein mit Sitz in Wien verfügt über das Spendengütesiegel. Spenden an Make-A-Wish sind steuerlich absetzbar und werden ausschließlich in Österreich eingesetzt. Durch die Anbindung an das internationale Make-A-Wish Netzwerk in mehr als 50 Ländern weltweit kennen Wünsche keine Grenzen und werden von ehrenamtlichen Mitarbeitern bei Bedarf länderübergreifend erfüllt.Foto: Klaus Prokop