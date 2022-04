bonprix unterstützt Frauenhäuser

Zwei Jahre Pandemie ist eine enorme Belastung und Herausforderung für die Menschen. Vor allem Frauen sind vielen Doppelbelastungen ausgesetzt – in der Pandemie noch mehr als zuvor – und stemmen Haushalt, Familie und ihren Beruf.



Dazu mehren sich die Probleme in Beziehungen und Frustration entlädt sich oft in Aggression. Gewalt setzt sich fort. Darum unterstützt bonprix die Österreichischen Frauenhäuser mit ihren wichtigen Projekten wie der Frauenhelpline 0800 222 555 oder den HelpChat „Halt der Gewalt“ (mehrsprachig). Am jährlich stattfindenden Kongress der Autonomen Österreichischen Frauenhäuser, am 21. April dieses Jahres, übergab bonprix einen Spendenscheck in der Höhe von 15.000 Euro.



Soziale Verantwortung im Fokus



Martin Voss, Head of Marketing bonprix Österreich und Schweiz, sagt: „Nachhaltigkeit ist Teil unseres Markenkerns. Dazu gehört auch unsere soziale Verantwortung in den Ländern, in denen wir unsere Produkte anbieten. Aus Anlass unseres 15-jährigen Bestehens in Österreich, das wir im Jahr 2021 gefeiert haben, möchten wir ein wichtiges Projekt unterstützen. Unsere Spende von 15.000 Euro haben wir der hervorragenden Arbeit der autonomen österreichischen Frauenhäuser (AÖF) gewidmet. Wir haben diese Organisation ausgewählt, weil sie mit ihrem Engagement einen wichtigen Beitrag für starke und unabhängige Frauen im Land leistet und damit für Werte von bonprix steht. Gemeinsam müssen wir Gewalt verhindern, damit es uns allen gut geht.“



Die Geschäftsführerin des Vereins AÖF, Maria Rösslhumer freute sich gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser über die Unterstützung: „Wir sagen herzlichen Dank an das gesamte Team von bonprix für die großartige Hilfe! Damit können wichtige Projekte in der Gewaltprävention und im Opferschutz umgesetzt werden, die es betroffenen Frauen ermöglichen, nach Gewalterfahrungen und Trennungen wieder gestärkt und aus eigener Kraft ein neues und selbstbestimmtes Leben aufzubauen.“



Foto: APA-Fotoservice/Jacqueline Godany