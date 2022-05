Benefiz-Matinee: Kinder helfen Kindern

Junge Musikerinnen und Musiker stellen ihr musikalisches Talent in den Dienst der guten Sache und spielen ein Konzert zu Gunsten UNICEF Österreich.



Die musikalische Palette reicht von Johann Sebastian Bach bis zur Moderne. Das Publikum darf sich auf Gesang, pianistisches Können und spektakuläre Flötendarbietungen am freuen. Die jungen KünstlerInnen studieren gerade an der Musikschule „Musical Munchkins“ oder erlangten Preise beim letztjährigen Mozartino Musikwettbewerb, der von „Musical Munchkins“ ins Leben gerufen wurde.



„Die Kinder werden bei uns in den wichtigen Skills Musik, Sprache und soziale Kompetenzen und Leadership gefördert. Daher wollen sie nicht nur dem Publikum Freude bereiten, sondern mit ihrer Leistung auch andere Kinder unterstützen“, so Isabella Tabibian, Gründerin und Leiterin der „Musical Munchkins“. Der Reinerlös der Veranstaltung wird daher dem UNICEF Einsatzbereich “JETZT gegen den Hunger“ gewidmet.

„Alle 13 Sekunden stirbt weltweit ein Kind an Hunger. Kinder, die mangelernährt sind, bleiben oft in ihrer geistigen und körperlichen Entwicklung ihr Leben lang zurück. UNICEF hilft weltweit in Krisengebieten und stellt die dringend erforderliche Spezialnahrung wie Erdnusspaste sowie therapeutische Spezialmilch zur Verfügung. So können selbst Kinder, die unter schwerer Mangelernährung leiden, innerhalb weniger Wochen gerettet werden,“ so Lisa Heidegger-Haber, Pressesprecherin UNICEF Österreich.

Benefizkonzert für den UNICEF Einsatzbereich „JETZT gegen den Hunger“



Eintritt gegen eine Mindestspende von EUR 12,-pro Karte



Kartenreservierungen ab sofort unter: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!



Weitere Informationen unter www.musicalmunchkins.eu und unicef.at

Möglich gemacht wird die Veranstaltung durch die kostengünstige Nutzung der Yamaha Concert Hall und die unentgeltliche Nutzung und Stimmung des YAMAHA Flügels.





15. Mai um 11 Uhr in der

Yamaha Concert Hall Vienna,

Schleiergasse 20, 1100 Wien



Foto: Musical Munchkins