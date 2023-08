elektrabregenz unterstützt Pro Juventute

Eine Herzensangelegenheit, die elektrabregenz bereits seit dreizehn Jahren verfolgt, ist die intensive Zusammenarbeit und Partnerschaft mit Pro Juventute. Das dreizehnte Jahr in Folge stattet elektrabregenz die Kinder- und Jugendwohnhäuser sowie Wohngemeinschaften von Pro Juventute in ganz Österreich mit allen nötigen Haushaltsgroßgeräten aus.



Ob nach einem Umbau – wenn, wie in der Wohngemeinschaft Bruck an der Leitha, das ganze Haus mit neuen Geräten ausgestattet wird – oder wenn alte Haushaltsgeräte ausgetauscht werden, ziehen elektrabregenz Geräte in die Wohngemeinschaften ein. Im Juli 2023 fand die Begehung der neu sanierten Pro Juventute Wohngemeinschaft in Bruck an der Leitha statt.

Pro Juventute-Geschäftsführerin Susanne Molnar lud die Sponsorenvertreter:innen von Firmen, die den Umbau in Bruck an der Leitha maßgeblich unterstützt haben, zur Begehung ein. Mit dabei waren Andreas Daringer und Carina Schwaiger von Bauwerk Parkett, Margit Anglmaier, Markus Beck und Harald Kasperowski von elektrabregenz sowie Florian Thalheimer von Ikea, die Möbel im Wert von 30.000 Euro spendeten. Auch der Mobilfunkanbieter mit seiner Initiative Drei hilft spendete die neue Garderobe, die im Spätsommer vom Tischler eingebaut wird. "Der Umbau in Bruck an der Leitha war ein sehr kostenintensiver in unser Geschichte. Unser großer Dank gilt vor allem den zahlreichen Sponsoren und Partner:innen, ohne die wir unsere Angebote für die Kinder und Jugendlichen nicht ständig verbessern und ausweiten könnten", sagt Pro Juventute-Geschäftsführerin Susanne Molnar.

„Wir freuen uns, gemeinsam mit Pro Juventute die Eröffnung nach dem Umbau der Wohngemeinschaft in Bruck an der Leitha zu feiern. Als elektrabregenz und damit als Marke – mit der Familien-Werte ganz groß geschrieben werden – sehen wir es als unsere soziale Verantwortung, Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Seit 13 Jahren nunmehr ist uns dieses Engagement eine echte Herzensangelegenheit“, so Margit Anglmaier, Head of Marketing & Communications der Beko Grundig Österreich AG.

Im Jahr 2011 wurde die sozialpädagogische Wohngemeinschaft in Bruck an der Leitha eröffnet. Pro Juventute betreut dort neun Kinder ab einem Aufnahmealter von drei Jahren. Basis für unser pädagogisches Handeln ist die Miteinbeziehung der Heranwachsenden. Durch die vorbereitete Umgebung soll eine Atmosphäre und ein Klima aus Akzeptanz und Respekt geschaffen werden, in dem persönliches Wachstum für jedes Kind möglich ist.Um Kindern mit erhöhtem Betreuungsbedarf eine individuelle Förderung zu ermöglichen, und um Kleinkindern bei der Entwicklung ihrer Lebenskompetenzen adäquate Unterstützung bieten zu können, werden die Kinder immer von zwei Pädagog:innen betreut. Die Wohngemeinschaft in Bruck an der Leitha wurde jetzt vergrößert, da die Kinder mittlerweile in ein Alter gekommen sind, wo sie ein eigenes Zimmer benötigen. Die zur Verfügung stehenden 2- und 3-Bettzimmer sind für die hier betreuten neun Kinder- und Jugendlichen nicht mehr zeitgemäß.

Neben der Errichtung von zehn Kinderzimmern, adäquaten Aufenthalts- und Arbeitsräumen für die Mitarbeiter*innen, weiteren Räumen zur Deeskalation, wurden zwei Einliegerwohnungen umgesetzt. Der Baustart begann im Jänner 2022 und wurde jetzt finalisiert. "Die Kinder und Jugendlichen werden voraussichtlich am 24. Juli wieder in das Haus einziehen können," freut sich Pro Juventute-Pressesprecherin Claudia Geiger.

In Niederösterreich betreut Pro Juventute in sechs Wohnangeboten (St. Leonhard am Forst, Laa an der Thaya, Bruck an der Leitha, Langenlebarn, Königstetten, Klosterneuburg) 54 Kinder rund um die Uhr. Zusätzlich gibt es noch drei mobile Angebote in Tulln, St. Pölten und Klosterneuburg. Hier werden derzeit mehr als 55 Kinder begleitet.



Foto: Philipp Hutter, Pro Juventute