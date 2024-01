Infineon Austria erfüllt Kindern Weihnachtswünsche

Als regional verbundener Leitbetrieb fördert Infineon die Lebensqualität vor Ort und unterstreicht dies aktuell mit zwei Aktivitäten rund um den Jahreswechsel: Durch den Weihnachtswunschbaum erfüllten die Infineon-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über 800 Herzenswünsche von Kindern aus sozialpädagogischen Einrichtungen und mit der Aufforstungsinitiative wurden weitere rund 2.000 biodiverse Bäume am Oswaldiberg gepflanzt.

„Nachhaltigkeit bedeutet soziale, ökologische und ökonomische Verantwortung zu verbinden. Das Thema ist uns seit langem wichtig und fest in unserer Firmenkultur verankert. Wir tragen dreifach dazu bei: durch unsere Energiesparchips, durch unsere Prozesse und durch unser verantwortungsvolles Verhalten – ganz besonders hier in der Region“, so Jörg Eisenschmied, Finanzvorstand der Infineon Technologies Austria AG und für den Bereich Nachhaltigkeit verantwortlich.



„Besonders stolz bin ich, dass unsere Mitarbeiter*innen unsere Aktivitäten so tatkräftig unterstützen. Sie beteiligen sich aktiv bei unseren Naturschutzaktionen und bereiten mit den Weihnachtsgeschenken vielen Kindern eine große Freude.“



Lebensraum, Artenvielfalt und Biodiversität am Oswaldiberg

In den vergangenen Wochen hat Infineon Austria in Zusammenarbeit mit der ARGE Naturschutz und der Bezirksforstinspektion Villach auf einer Fläche von rund 1,5 Hektar am Südhang des Oswaldibergs rund 2.000 Bäume gepflanzt. Darunter auch seltene und ökologisch wertvolle Baumarten wie Spitzahorn, Speierling und Elsbeere. Zusätzlich wurden blühende Sträucher am Rand der Flächen gesetzt, um Nahrung und Unterschlupf für Bienen, Insekten und Vögel zu bieten. Mit der freiwilligen Aufforstungsinitiative von Infineon entsteht hier ein klimaangepasster Mischbaumwald, der einen Lebensraum für Mensch und Tier bietet. Installiert wurde auch eine Wetterstation mit Sensoren und KI-Modellen in Kooperation mit der Firma EBJ, um wertvolle Daten zur Mikroklima-Messung zu erhalten.



3.700 Bäume und 100 Nistplätze in Villach

Insgesamt hat Infineon in den letzten zwei Jahren auf 2,6 Hektar rund 3.700 Bäume gemeinsam mit Arge NATURSCHUTZ und dem Villacher Forstinspektorat gepflanzt. Besonders hervorzuheben ist darüber hinaus das freiwillige Engagement der Mitarbeiter*innen: Sie beteiligen sich aktiv an Naturschutzaktionen, errichteten 100 Nist- und Schlafplätze für Vögel und Fledermäuse und tragen beim Kleintier-Monitoring zur Erforschung von Klimawandel und Naturschutz bei.

Sechste Weihnachtsbaum-Aktion erfüllt Kinderwünsche in KÄRNTEN, GRAZ und LINZ

Mit der Aktion "Weihnachtswunschbaum" haben Infineon-Mitarbeiter*innen bereits zum sechsten Mal Herzenswünsche von Kindern und Jugendlichen aus sozialpädagogischen Einrichtungen aus der Region erfüllt. 809 Herzenswünsche sind in Form von liebevoll und selbst gestalteten Weihnachtswunschkarten bei Infineon eingelangt. Die Wünsche reichten von Kleidung, Kuschelpuppen, Kartenspielen bis hin zu Büchern.



Gemeinsam mit den sozialpädagogischen Einrichtungen Josefinum in Klagenfurt, Haus Antonius in Villach, der Diakonie de La Tour in Villach, Treffen, Klagenfurt, Waiern und Hermagor, der Kinder- und Jugendhilfe Villach, dem SOS Kinderdorf Moosburg, Amica in Klagenfurt und Contraste in Villach sowie Pro Juventute Graz und Linz hat das Infineon-Weihnachtswunschbaum-Team diese Aktion perfekt organisiert und umgesetzt. Die Geschenk-Übergabe fand kurz vor Weihnachten an den Standorten Villach, Linz und Graz statt. Das Infineon-Team kann so Kindern eine echte Freude stiften, genau dort, wo sie dringend gebraucht wird.



Foto: Infineon