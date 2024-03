Feinschmecker-Test: Naschkatzen verkosten Osterhasen

Kein Ostern ohne Schokolade-Osterhasen! In den Wochen vor den lang ersehnten Ferien dominieren die bunten Hasen (und Häsinnen!) die Supermarkt-Regale.



Gault&Millau-Herausgeberin Martina Hohenlohe erzählt, dass sie für ihre große Familie jedes Jahr richtig viele Hasen besorgen muss und dankbar für jede geschmackliche Orientierung ist.



Die bekommt man nur in einer echten Blindverkostung: Die Hasen werden “ausgezogen” und so klein zerstückelt, dass keine Rückschlüsse auf die Marke gezogen werden kann. Danach verkostete eine Expertenjury mit Patissières und Patissiers, Zuckerbäckern und Gourmetjournalisten.

Bewertungskriterien



Die Jury beurteilte die Optik nach Farbe und Glanz der Schokolade, das Aroma mit einer ganzen Bandbreite von verhalten bis duftig sowie von röstig/nussig bis milchig/karamellig.



Am Gaumen ist oft das Mundgefühl ausschlaggebend, die Schokolade darf nicht körnig haften bleiben, sondern soll schön schmelzen und einen angenehmen Geschmack hinterlassen. Zu fett ist ebenso unangenehm wie zu süß – gesucht wird eine schöne Balance und ein angenehmes Mundgefühl.