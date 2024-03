Ostern: Ein Familienfest der Tradition und Freude

Ostern, das Fest der Auferstehung Christi, markiert nicht nur einen zentralen Punkt im liturgischen Kalender, es läutet auch in Österreich den Frühling mit seinen Bräuchen, kulinarischen Genüssen und der gemeinsamen Zeit mit der Familie ein.



Dieser Artikel beleuchtet, wie Familien das Osterfest gestalten, indem er traditionelle Bräuche, deren Ursprünge und die Freude des Schenkens erkundet. Zugleich bietet er praktische Anregungen, um die Feiertage mit Kindern sinnvoll und erfreulich zu gestalten.



Ein Kaleidoskop der Traditionen



1. Wurzeln und Bräuche



Die Osterfeier in Österreich ist tief in christlichen Traditionen verwurzelt, deren Ursprünge bis in die Anfänge des Christentums zurückreichen. Der Palmsonntag mit seinen geweihten Palmzweigen eröffnet die Karwoche, die zum Osterfest hinführt. Besonders eindrucksvoll ist die Speisensegnung am Karsamstag, bei der Osterspeisen wie gesegnetes Brot, Eier und Fleisch in festlich dekorierten Körben zur Kirche gebracht werden.



2. Die Osterjause: Ein kulinarisches Erbe



Ein zentraler Bestandteil der Osterfeier ist

, das am Ostersonntag oder Ostermontag stattfindet. Sie vereint Familie und Freunde an einer reich gedeckten Tafel, um traditionelle Speisen wie Osterschinken im Brotteig, Reindling und gefärbte Eier zu genießen.



3. Tradition trifft Moderne



Das Osterfest ist die ideale Gelegenheit, seinen Liebsten mit kleinen Aufmerksamkeiten eine Freude zu bereiten. Traditionell schenkt man zu Ostern selbst bemalte Eier und handgefertigte Osterdekorationen.





Geschenke, die verbinden



In Österreich dreht sich zu Ostern alles darum, seinen Liebsten mit durchdachten Geschenken eine Freude zu machen. Statt einfach nur irgendwas zu schenken, geht es wirklich darum, etwas zu finden, das den anderen zeigt: "Ich hab mir Gedanken gemacht." Wie wäre es zum Beispiel mit einem Buch, das genau in das Interessensgebiet des Beschenkten passt? Das zeigt, dass man wirklich zugehört hat, wenn von neuen Hobbys oder Lieblingsthemen die Rede war.



Handgemachter Schmuck kann auch ein Volltreffer sein, besonders wenn er etwas Persönliches ausdrückt oder eine gemeinsame Erinnerung einfängt. Für die Foodies in der Familie könnten feine Schokoladen oder ein Korb voller Spezialitäten aus der Region das Herz höher schlagen lassen - wer freut sich nicht über kulinarische Entdeckungen?



Für die Kids sind Spiele, die Spaß machen und gleichzeitig was beibringen, Gold wert. Es zeigt, dass man sie ernst nimmt und ihre Entwicklung unterstützen möchte. Und für diejenigen, die ein bisschen Luxus im Alltag zu schätzen wissen, könnten hochwertige Beauty-Produkte das Richtige sein. Das ist nicht nur ein Verwöhnmoment, sondern sagt auch: "Du hast dir eine kleine Auszeit verdient."







Ostern erleben: Aktivitäten mit Kindern



Ostern ist die perfekte Zeit, um mit den Kindern so richtig kreativ zu werden. Eier färben? Klar, das steht auf der To-do-Liste ganz oben! Aber wie wäre es, wenn man dieses Jahr ein bisschen weiter geht?

, zum Beispiel niedliche Häschen aus Socken oder lustige Küken aus Pappmaché, bringt nicht nur Farbe ins Haus, sondern auch jede Menge Spaß.



Und was wäre Ostern ohne die legendäre Eiersuche? Versteckt die bunten Eier im Garten oder in der Wohnung und lasst die Kleinen ihr Detektivspiel genießen. Das bringt nicht nur Bewegung, sondern auch leuchtende Augen, wenn sie ihre Schätze finden.



Gemeinsam die Freude teilen: Vom Osterfeuer bis zur Ratschenrunde



In vielen österreichischen Regionen ist das Entzünden des Osterfeuers am Karsamstag ein beeindruckender Brauch, der die Gemeinschaft zusammenbringt und symbolisch den Winter vertreibt. Ebenfalls weit verbreitet ist das Ratschen von Gründonnerstag bis Karsamstag, eine Tradition, bei der Kinder mit speziellen Holzinstrumenten durch die Ortschaften ziehen, um an die Gebetszeiten zu erinnern.



Der Frühling des Beisammenseins



Ostern zu feiern bedeutet, ein reiches Erbe an Bräuchen und Traditionen zu pflegen, die Freude am Zusammensein mit der Familie zu erleben und die Ankunft des Frühlings willkommen zu heißen. Es ist eine Zeit, in der die Generationen zusammenkommen, um nicht nur die christliche Botschaft der Hoffnung und des Neubeginns zu teilen, sondern auch um gemeinsame Erinnerungen zu schaffen, die von Dauer sind.



