Benefizkonzert in Rainbach: 3.500 Euro für Herzkinder

Das Ensemble Quintjoyable veranstaltete am 11. August ein beeindruckendes Benefizkonzert im Evangelienstadl in Rainbach für die Herzkinder Österreich. Kräftig mitgewirkt hat auch der Kinder- und Jugendchor Rainstimmig bei der Einlage „Superhelden“.

Das Konzert fand unter dem Motto „We are all in this together – gemeinsam sind wir Helden“ statt und erzielte die stolze Spendensumme von 3.500 Euro. Bei einem Besuch im Teddyhaus Linz von den Herzkindern Österreich übergab die Qintjoyable – das sind die Sängerinnen Ronja Gasser, Franziska Scharinger, Christina Kinzlbauer, Emma Strubreiter, Romana Kinzlbauer und Schlagzeuger Fabian Baumgartner – den Scheck Sozialpädagogin Dana Kellerer von den Herkindern Österreich.

„Mit dieser Spende unterstützen wir Familien mit herzkranken Kindern. Ich bedanke mich herzlich bei den Organisatoren, Mitwirkenden und natürlich bei allen Fans und Spendern für diese tolle Konzertinitiative“, freut sich Michaela Altendorfer, Präsidentin und Geschäftsführerin des gemeinnützigen Vereins Herzkinder Österreich.

Der Verein Herzkinder Österreich entwickelte sich aus einer Landesorganisation des Österreichischen Herzverbandes und ist seit 2007 ein eigenständiger, bundesweit tätiger Verein unter der Leitung von Präsidentin Michaela Altendorfer. Der Verein betreibt Anlauf- und Informationsstellen für alle nicht-medizinischen Anliegen und Belange für Herzkinder und -jugendliche, EMAH (Erwachsene mit angeborenem Herzfehler) und deren Familien in allen österreichischen Bundesländern. Neben einem breiten Unterstützungsangebot bietet Herzkinder Österreich betroffenen Angehörigen auch ein vorübergehendes Zuhause auf Zeit in den Teddyhäusern Linz und Wien, nahe den jeweiligen Kinderherzzentren. Darüber hinaus veranstaltet der Verein den Herzlauf Österreich mit zahlreichen Laufveranstaltungen in ganz Österreich, veranstaltet Feriencamps und Reha-Sommerwochen, bietet Beratungen und unterstützt Forschungs­projekte. Der Verein ist Träger des österreichischen Spendengütesiegels, alle Spenden können steuerlich abgesetzt werden. Spendenkonto: Erste Bank, IBAN: AT13 2011 1890 8909 8000

Weitere Informationen unter: www.herzkinder.at und www.herzlauf.at



Foto: Herzkinder Österreich