SOS-Kinderdorf veranstaltet Kinderstimmen-Wahl

Die Kinderstimmen-Wahl macht die Anliegen von Kindern sichtbar und bestärkt die nächste Generation: Eure Meinung zählt! Über 500 Kinder haben bereits teilgenommen.





Wahlkabinen, Wahlurne und Wahlzuckerl mal anders: Am 6. September,wurden im Wiener Rudolf-Bednar-Park sechs Wahlkabinen aufgestellt. Und kurz darauf schauten kleine und große Kinderfüße unter ihnen hervor. Denn SOS-Kinderdorf fragt vor der Nationalratswahl möglichst viele Kinder in ganz Österreich: Welche Themen sind euch am wichtigsten? An verschiedenen Orten und Terminen können Kinder auf kindgerechten Stimmzetteln darüber abstimmen und damit ihre Meinung kundtun. Über 500 Kinder haben bereits teilgenommen – in Innsbruck, Seekirchen, Oberwart und zuletzt in Wien.

„ICH darf hier heute wählen?“, ist etwa die 8-jährige Lene erstaunt und verschwindet dann erfreut mit ihrem Stimmzettel in einer Wahlkabine. Die Entscheidung zwischen Themen wie „Umwelt“, „Familie und Freunde“, „Gesundheit“ oder „Mitreden“ fällt ihr nicht leicht. „Am liebsten hätte ich alles angekreuzt, weil alles ist so wichtig.“

Als Wahlzuckerl gibt es für die eifrigen Wähler*innen nicht nur Seifenblasen und Buttons sondern auch ein Konzert von Kinderliedermacherin Kiri Rakete, bei dem lauthals mitgesungen und getanzt wird.

Die Meinung von Kindern zählt

Die Ergebnisse der Kinderstimmen-Wahl werden gesammelt und anschließend von SOS-Kinderdorf veröffentlicht und auch mit der neuen Regierung geteilt. Denn die Meinung von Kindern hat Relevanz und muss von der Politik ernstgenommen werden.

Bis 20. September finden noch weitere Termine zB. in Salzburg und Oberösterreich statt. Und auch per Briefwahl können sich Kinder beteiligen.

Mitreden macht stark

Kinder sollten von Klein auf erfahren, dass ihre Meinung wichtig ist und sie aktiv mitgestalten, etwas ändern und bewegen können. Wenn sie das im Alltag erleben, werden sie daran glauben, dass sie selbst etwas bewirken können. Das bestärkt sie, selbstbestimmt durch’s Leben zu gehen und sich aktiv einzubringen – in ihrem eigenen Umfeld und in einer demokratischen Gesellschaft.

Alle Infos zu weiteren Terminen und der Briefwahl: www.sos-kinderdorf.at/aktuelles/ankundigung-kinderstimmen-wahl-2024

Foto: SOS-Kinderdorf