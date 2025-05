Drucken

Drucken E-Mail Gurkerl unterstützt alleinerziehende Mütter Der Online-Supermarkt Gurkerl startet zum diesjährigen Muttertag eine besondere Spendenaktion, um alleinerziehende Mütter zu unterstützen.



Insgesamt 2.000 Euro stellt Gurkerl in Form von Einkaufsgutscheinen für Mutter-Kind-Einrichtungen der Caritas in Wien zur Verfügung. Diese Einrichtungen bieten Müttern, die sich alleine um ihre Kinder kümmern und auf Unterstützung angewiesen sind, ein geschütztes Umfeld in Form eines betreuten Wohnangebots. Dort finden sie vorübergehend ein Zuhause, professionelle Begleitung und Hilfe auf dem Weg in ein eigenständiges Leben. Die Gurkerl-Gutscheine gehen an die Wohnhäuser Luise, Frida und Immanuel der Caritas Wien – drei Einrichtungen für Mütter mit ihren Kindern. Mit den Gutscheinen können die Bewohnerinnen unkompliziert Lebensmittel, Baby- und Drogerieprodukte bei Gurkerl bestellen – eine alltagspraktische Entlastung, die direkt ankommt. Auch Gurkerl-Kund:innen können einen Beitrag leisten: Unter www.gurkerl.at/gutschein-kaufen besteht die Möglichkeit, online einen Gutschein in beliebiger Höhe für die Mutter-Kind-Häuser zu erwerben. Gurkerl hat es sich zum Ziel gesetzt, den Alltag der Menschen einfacher und genussvoller zu gestalten – besonders für Familien, die einen Großteil der Kundschaft ausmachen. Bereits 2022 wurde der Gürkchen-Club ins Leben gerufen – ein kostenloses Vorteilsprogramm für (werdende) Eltern, das aktuell rund 12.000 Mitglieder zählt. Es bietet unter anderem gratis Lieferungen an Werktagen sowie exklusive Rabatte auf ausgewählte Produkte. Mehr Informationen zur Spendenaktion: https://www.gurkerl.at/gutschein-kaufen



Foto: Gurkerl Bitte anmelden um Kommentare verfassen zu können.

JInput Object ( [options:protected] => Array ( ) [filter:protected] => JFilterInput Object ( [stripUSC] => 0 [tagsArray] => Array ( ) [attrArray] => Array ( ) [tagsMethod] => 0 [attrMethod] => 0 [xssAuto] => 1 [tagBlacklist] => Array ( [0] => applet [1] => body [2] => bgsound [3] => base [4] => basefont [5] => embed [6] => frame [7] => frameset [8] => head [9] => html [10] => id [11] => iframe [12] => ilayer [13] => layer [14] => link [15] => meta [16] => name [17] => object [18] => script [19] => style [20] => title [21] => xml ) [attrBlacklist] => Array ( [0] => action [1] => background [2] => codebase [3] => dynsrc [4] => lowsrc ) ) [data:protected] => Array ( [Itemid] => 187 [option] => com_content [view] => article [catid] => 30 [id] => 5537 ) [inputs:protected] => Array ( [cookie] => JInputCookie Object ( [options:protected] => Array ( ) [filter:protected] => JFilterInput Object ( [stripUSC] => 0 [tagsArray] => Array ( ) [attrArray] => Array ( ) [tagsMethod] => 0 [attrMethod] => 0 [xssAuto] => 1 [tagBlacklist] => Array ( [0] => applet [1] => body [2] => bgsound [3] => base [4] => basefont [5] => embed [6] => frame [7] => frameset [8] => head [9] => html [10] => id [11] => iframe [12] => ilayer [13] => layer [14] => link [15] => meta [16] => name [17] => object [18] => script [19] => style [20] => title [21] => xml ) [attrBlacklist] => Array ( [0] => action [1] => background [2] => codebase [3] => dynsrc [4] => lowsrc ) ) [data:protected] => Array ( ) [inputs:protected] => Array ( ) ) [request] => JInput Object ( [options:protected] => Array ( ) [filter:protected] => JFilterInput Object ( [stripUSC] => 0 [tagsArray] => Array ( ) [attrArray] => Array ( ) [tagsMethod] => 0 [attrMethod] => 0 [xssAuto] => 1 [tagBlacklist] => Array ( [0] => applet [1] => body [2] => bgsound [3] => base [4] => basefont [5] => embed [6] => frame [7] => frameset [8] => head [9] => html [10] => id [11] => iframe [12] => ilayer [13] => layer [14] => link [15] => meta [16] => name [17] => object [18] => script [19] => style [20] => title [21] => xml ) [attrBlacklist] => Array ( [0] => action [1] => background [2] => codebase [3] => dynsrc [4] => lowsrc ) ) [data:protected] => Array ( [Itemid] => 187 [option] => com_content [view] => article [catid] => 30 [id] => 5537 ) [inputs:protected] => Array ( ) ) ) )