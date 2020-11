Ein Jahr Kinder- und Jugendreha kokon

Das Essen und die Freude daran neu entdecken, wieder problemlos gehen oder den Alltag besser meistern können – seit der Eröffnung vor über einem Jahr begleiteten die Teams der beiden Kinder- und Jugendrehaeinrichtungen „kokon“ bereits Hunderte Menschen von 0 bis 18 Jahren erfolgreich in ihrer individuellen Entwicklung. Betroffene und auch ihre Familien profitieren nachhaltig vom umfangreichen Therapieangebot an den kokon-Standorten Rohrbach-Berg (OÖ) und Bad Erlach (NÖ).

In den zwei Kinder- und Jugendrehabilitationszentren kokon Rohrbach-Berg und Bad Erlach erhalten jungen PatientInnen vom Baby- bis ins Jugendalter die jeweils für sie optimale Behandlung und Betreuung etwa nach Unfällen und Verletzungen, bei frühkindlichen Essstörungen oder Fehlbildungen des Stütz- und Bewegungsapparates. In der stationären Reha finden sie nach und nach zurück in ein Leben ohne oder mit möglichst wenigen Einschränkungen. So erzählt Monika Eisner, die Mutter der sechsjährigen Katharina, voll Freude: „Nach der Operation war Katharina komplett auf den Rollstuhl angewiesen. Sie hatte große Angst, ihre Beine zu belasten. Nach nur sieben Tagen auf Reha machte sie erste Gehversuche und ist seither immer wieder selbstständig mit dem Rollator unterwegs oder schiebt ihren Rolli. Aktuell schafft sie den Weg in der Früh zur Vorschule zu Fuß.“

Ganzheitliche Therapie als Erfolgsformel

Erfolgsgeschichten wie diese erreichen das kokon-Team laufend. Die Kinder, Jugendlichen und ihre Familien schätzen nicht nur die Qualität der medizinischen Behandlungen sehr, sondern auch die kindgerechte Umsetzung und die ganz persönliche Betreuung. „Unsere Arbeit und Herangehensweise ist immer individuell, uns interessiert das tägliche Leben der jungen Menschen, ihre Gewohnheiten und Vorlieben. Mit vielen Tipps und Tricks versuchen wir, ihren Alltag bestmöglich zu erleichtern. Als besonders hilfreich wird empfunden, dass bei uns alle relevanten Expertinnen und Experten an einem Ort vereint sind. Genau dieses Zusammenspiel unserer Teams ermöglicht eine ganzheitliche, individuell abgestimmte Begleitung, und das spüren die Familien“, sagt Primaria Dr. Evelyn Lechner, Ärztliche Direktorin von kokon Rohrbach-Berg. So unterschiedlich die Interessen, Gewohnheiten und Bedürfnisse der jungen Menschen sind, so haben doch alle das gleiche Ziel: Nach der Reha wollen sie ihr Leben so gut und mit so viel Freude wie möglich weiterführen können.