Einfach & gut: Lollipop-Antigen-Selbsttest für Kinder

Die SARS-CoV-2 Infektionszahlen bei Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen steigen dramatisch an. Nikolaus Resch, Gründer und Eigentümer des Life-Science Start-ups 21med, fordert daher von Bund und Ländern ein größeres Angebot an kostenlosen, niederschwelligen Covid-19-Tests.



Der Lollipop-Antigen-Selbsttest von 21med, wegen seiner überzeugend einfachen Handhabung und hohen Sicherheit besonders für Kinder geeignet, wurde mittlerweile eine Million Mal verkauft – er ist damit nicht nur mehrfach zertifiziert, sondern hat sich auch in der Praxis bestens bewährt.

„Ich habe selbst zwei Kinder“, sagt Nikolaus Resch, „wer einmal versucht hat, einem kleinen Kind mit dem Test-Stab in die Nase zu fahren, weiß, dass das zu Tränen und Drama führt. Kinder brauchen Tests, die zu ihnen passen und keine Tests, die sie traumatisieren.“

Lollipop sicherer als „Nasenbohrer-Tests“ für Schulen

Die Sensitivität des Tests liegt mit 95,65 Prozent über jener des „Nasenbohrer-Tests“. Der Test ist CE zertifiziert und zugelassen durch das BASG (Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen) und das BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte).

So funktioniert der Lollipop-Test

Auf einer Seite des Lollipop-Tests befindet sich ein kleines Schwämmchen, dieses muss für maximal 90 Sekunden oder bis sich ein Kontrollpunkt blau verfärbt im vorderen Mundbereich gehalten werden. Anschließend wird der Träger mit der Speichelprobe einfach in den Testkassettenhalter gedrückt - nach exakt 15 Minuten gibt es das Ergebnis. Wegen der sehr einfachen Handhabung ist der Test für eine breite Anwendung geeignet – besonders aber für Kleinkinder, Kinder, Familien, Kindergärten und Schulen. Den Lollipop-Test gibt es online und in Apotheken.

Foto: 21Med