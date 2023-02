Porsche Holding hilft herzkranken Kindern

Bei weihnachtlicher Spendenaktion sammelte Salzburger Unternehmen 10.000 Euro für Herzkinder Österreich.

Mitarbeitende, Betriebsrat und Betriebsleitung der Porsche Holding Salzburg ziehen an einem Strang, wenn es um eine gute Sache geht. Bei einer Weihnachtsspendenaktion kamen insgesamt 10.000 Euro zusammen, die Herzkinder Österreich-Präsidentin und Geschäftsführerin Michaela Altendorfer vergangenen Montag im Porschehof Salzburg entgegengenommen hat. „Die großzügige Spende wird für das Teddyhaus Linz verwendet“, berichtet Michaela Altendorfer, die sich bei allen Spendern ganz herzlich für ihr großes Herz bedankt.

„Die Teddyhäuser in Linz und Wien sind zwei der größten Projekte des Vereins Herzkinder Österreich“, erklärt Michaela Altendorfer. In diesen Häusern finden Herzfamilien Platz, die als Begleitpersonen in den Kinderherzzentren kein freies Bett bekommen. Die 16 Wohneinheiten des Linzer Teddyhauses werden auch von vielen Herzfamilien aus Salzburg genutzt. „Betroffene Familien leben hier durchgehend zwischen zwei Wochen bis zu elf Monaten. Ein Hotelaufenthalt ist für die Angehörigen viel zu teuer“, weiß die Herzkinder Österreich-Präsidentin und Geschäftsführerin, die selbst Mutter eines Herzkindes ist. Vereinsmitarbeiterinnen kümmern sich um das Wohl der Familien. Miete, Lohnkosten, Wartung und Instandhaltung der Teddyhäuser werden mit Spenden gedeckt.

Unterstützung für Herzfamilien

Die großzügige Spende der Porsche Holding Salzburg wurde bei einer Weihnachtsaktion gesammelt. Dabei kauften die Mitarbeitenden fleißig Schokolade-Nikoläuse, Adventkalender, Marmeladen und Honig. Daneben wurden bei der Porschehof-Weihnachtsfeier Lebkuchenherzen und 40 Christbäume von der Weihnachtsdekoration verkauft. Insgesamt kamen etwa 4.300 Euro zusammen, die der Betriebsrat auf 5.000 Euro aufstockte. Die Betriebsleitung verdoppelte den Betrag auf 10.000 Euro. „Unsere Mitarbeitenden haben ein großes Herz. Das haben sie wieder deutlich bei unserer Spendenaktion gezeigt“, freuen sich Stephan Thuswaldner und Andrea Prantler, die Betriebsratsvorsitzenden der Porsche Holding. „Die gemeinnützige Organisation Herzkinder Österreich leistet großartige Arbeit in ganz Österreich. Es freut mich, dass wir mit unserer Spende dazu beitragen können, die ohnehin schon schwierige Gesamtsituation der kleinen Patienten und ihrer Familien etwas angenehmer zu machen“, ergänzt Personalleiter Paul Gahleitner.

Corporate Data

1995 wurde der Verein gegründet, seit 2007 heißt die Plattform Herzkinder Österreich. Der Verein ist eine österreichweite Anlaufstelle für alle nicht medizinischen Anliegen und Belange für kleine und große Herzkinder, Jugendliche und deren Familien. Der Verein eröffnete 2008 ein Teddyhaus in Linz, 2015 ein weiteres in Wien. 2009 wurden in allen Bundesländern Informationsstellen für Herzkinder und deren Angehörige eingerichtet. Michaela Altendorfer kümmert sich als Präsidentin um die Agenden der Herzkinder Österreich. Bei der Erste Bank – AT13 2011 1890 8909 8000 – wurde ein eigenes Spendenkonto für den Verein eingerichtet. Diese Spenden sind steuerlich absetzbar.



Foto: Porsche Holding Salzburg