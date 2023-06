Österreichischer Kinderhospiz- und Palliativtag

Der Österreichische Kinderhospiz- und Palliativtag am 1. Juni stand heuer ganz im Zeichen von landesweiten Mitmach-Aktionen.





In der Westfield Shopping City Süd organisierten der Landesverband Hospiz NÖ, die KI-JU-PALL-Teams (Kinder- und Jugend-Palliativteams) von MOKI NÖ, die Abteilung Kinder- und Jugendheilkunde mit den pädiatrischen Palliativbetten des Landesklinikum Mödling sowie HoKi NÖ ein abwechslungsreiches Programm. LR Ulrike Königsberger-Ludwig sowie der Wiener Neudorfer Bürgermeister Herbert Janschka besuchten die Veranstaltung und lobten das umfassende Versorgungsangebot in Niederösterreich

Krankheit und Tod von Kindern und Jugendlichen sind noch immer ein gesellschaftliches Tabuthema. Ziel war es, auf das Schicksal von über 5.000 jungen Menschen mit lebensverkürzenden Erkrankungen in Österreich aufmerksam zu machen und zu zeigen, dass sie nicht allein gelassen, sondern gesehen werden.

„Unser Auftrag ist es, Barrieren abzubauen, Sprache zu finden und zu informieren. Ebenso wollen wir aufklären, damit betroffene Familien ihren jeweiligen Bedürfnissen entsprechende Hilfs- und Unterstützungsangebote finden können“, so die Mitarbeiter des Landesverbandes Hospiz NÖ.

Ein Highlight in der Westfield SCS war unter anderem eine magische Seifenblasenshow. Die Riesenseifenblasen verzauberten, brachten Jung und Alt zum Staunen, hatten aber gleichzeitig eine berührende Message: Seifenblasen sind wie das Leben und der Tod – bunt, schillernd und vergänglich. Sie spiegeln Momente der Freude und zerplatzen wie Träume und Hoffnungen im Leben schwerkranker Kinder.

„Gemeinsam schaffen wir eine Umgebung, damit die Familien die letzten Stunden miteinander verbringen und in Ruhe Abschied nehmen können“, so Renate Hlauschek, MMSc, Geschäftsführende Vorsitzende des Vereins MOKI NÖ, Leiterin der KI-JU-PALL Teams und Mitinitiatorin des Universitätslehrgangs Palliative Care in der Pädiatrie.

Dazu braucht es neben Einfühlvermögen und Herzenswärme, vor allem gut ausgebildetes und multiprofessionelles Personal, das tagtäglich medizinische, pflegerische und psychosoziale Standards lebt.

Niederösterreich stellt alle spezialisierten Versorgungsangebote zur Verfügung:

Mobile Kinder-Palliativteams für die Betreuung zu Hause

Kinder-Hospizteams mit ehrenamtlichen Hospizbegleiter*innen

Stationärer Kinderhospizplatz

Pädiatrische Palliativbetten in Akut-Krankenanstalten

Außerdem konnte 2022 im Landesklinikum Mödling das Projekt „Perinatale Palliativversorgung“ erfolgreich etabliert werden. „Diese Form des Abschiednehmens kann für manche Familien in dieser schwierigen Situation einen guten Weg darstellen“, so Prim.a Dr. Zsofia Rona, PhD von der Abteilung Kinder- und Jugendheilkunde Landesklinikum Mödling, wo unter anderem bereits vor zehn Jahren österreichweit die ersten drei Kinderpalliativbetten eingerichtet wurden.



Foto: Public Relations Atelier