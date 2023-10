CliniClowns bereichern die Ausbildung von Pflegepersonal

Wie wichtig Humor und Lachen im Genesungsprozess sind, weiß auch das Pflegepersonal in Spitälern und Heimen; und dieses Wissen kann nicht früh genug vermittelt werden.



Umso mehr freuen sich die CliniClowns Austria, dass sie und ihre Arbeit heuer Bestandteil der Ausbildung an der Pflegeakademie der Barmherzigen Brüder in Wien sind. Studierende des Bachelorstudiums für Gesundheits- und Krankenpflege kommen nun in den Genuss einer Lehrveranstaltung mit dem Titel ‚Gepflegter Humor – Humor in der Pflege. Einführung in die kunterbunte Welt der CliniClowns‘.



„Wir CliniClowns freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit“, so die Vortragende der Lehrveranstaltung Mag.a Silvia Spechtenhauser, Künstlerische Leiterin der CliniClowns, studierte Psychologin und CliniClownin seit 2004. „Wir verstehen uns als Botschafter der Lebensfreude, die bei ihren Clown-Visiten für Momente der Leichtigkeit und Zuversicht sorgen. Dabei arbeiten wir immer eng mit dem betreuenden Personal der jeweiligen Stationen zusammen, um die bestmögliche individuelle Herangehensweise für die einzelnen Patient:innen zu ermöglichen. Das Wissen um die großartige Wirkung der Clown-Visiten schon den Pflegenden in der Ausbildung weiterzugeben, liegt mir ganz besonders am Herzen.”



Dass das Phänomen Lachen im menschlichen Körper wahre Wunder bewirken kann, untermauern auch zahlreiche wissenschaftliche Studien. Lachen nimmt die Angst, stärkt das Immunsystem und setzt heilende Kräfte frei. Es gibt neuen Lebensmut und ist so ein wesentlicher Beitrag im Genesungsprozess. Das wissen auch Ärztinnen, Ärzte und Pflegepersonal der Häuser, in denen die CliniClowns ihre regelmäßigen Clown-Visiten absolvieren, sodass die Unterstützung der Clowns für sie ganz selbstverständlich ist. Denn auch für das Personal selbst sind die Besuche der Clowns immer eine große Freude, bringen sie doch auch in ihren Arbeitsalltag mehr Fröhlichkeit und Spaß.



Die wunderbare Kooperation zwischen den CliniClowns und der Pflegeakademie der Barmherzigen Brüder in Wien wurde gemeinsam mit der Direktorin Mag.a Petra Hallermaier-Sterer, Standortstudiengangsleiterin, und ihrem Team initiiert. Im Februar darf sich ein weiterer Studienjahrgang der Pflegeakademie über die neue Lehrveranstaltung freuen.

Über die CliniClowns Austria

Schon seit 1991 betreuen die CliniClowns als Pioniere der Humortherapie große und kleine Patientinnen und Patienten in Spitälern und Heimen. Weil jedes Kind unbeschwertes Kindsein verdient, jeder Mensch Zuversicht und Hoffnung braucht, machen wir unsere Arbeit. Unter dem Motto ‚Lachen ist die beste Medizin!‘ zaubern 73 CliniClowns in 56 Spitälern und Einrichtungen in Österreich magische Augenblicke. Wir besuchen chronisch und schwer kranke Kinder, Erwachsene und geriatrische Patient:innen in Krankenhäusern, Geriatriezentren und Pflegeheimen und bringen Leichtigkeit und Lebensfreude ans Krankenbett. Damit unterstützen wir sie bei der Genesung und ermöglichen eine Auszeit von Schmerzen und Angst. Denn wer lacht, gibt nicht auf!



Der Verein CliniClowns Austria wird durch Spenden und Sponsoren finanziert; der Besitz des Spendengütesiegels garantiert die korrekte, widmungsgemäße Verwendung der Spenden. Der Vorstand des Vereins arbeitet ehrenamtlich.



https://cliniclowns.at/spenden/

Über die Pflegeakademie der Barmherzigen Brüder Wien

Die Pflegeakademie der Barmherzigen Brüder Wien besteht seit 45 Jahren und ist als Ausbildungseinrichtung für Pflegeberufe eine bedeutende Institution in Wien und Umgebung. Aus- und Weiterbildungsformate wie das Bachelorstudium für Gesundheits- und Krankenpflege in Kooperation mit dem FH Campus Wien, der Universitätslehrgang für Intensivpflege in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Universität Wien und die Sonderausbildung für Pflege in der Nierenersatztherapie zeichnen sich durch persönliche Betreuung sowie einen intensiven Praxistransfer aus. Seit 2022 wurde das Ausbildungsprogramm um die Ausbildung zur Pflegefachassistenz erweitert.



Foto: Pflegeakademie Barmherzige Brüder Wien